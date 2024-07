Cresce la gamma di Porsche Macan con la RWD e la 4S

La nuova Porsche Macan incrementa la gamma con la variante d'accesso a trazione posteriore e la 4S, che si inserisce tra la Macan 4 e la Macan Turbo. Già ordinabili, con prezzi di partenza, rispettivamente, di 84.626 euro e di 94.917 euro, verranno consegnati ai clienti nella seconda metà dell'anno. Nello specifico, la prima, forte di una batteria ad alto voltaggio con capacità energetica lorda di 100 kWh, è spinta da un motore da 340 CV e con il launch control eroga fino a 360 CV in modalità overboost, mentre la coppia massima è di 563 Nm. A livello di prestazioni la Macan RWD scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, e raggiunge, dove consentito, la velocità massima è di 220 km/h. Più leggera della Macan 4, promette un'autonomia WLTP sul ciclo misto pari a 641 chilometri.

La seconda, invece, la Macan 4S, presenta un nuovo motore sull'asse posteriore che, abbinato al motore sull'asse anteriore, utilizzato anche nella Macan 4 e nella Turbo, le consente di erogare 448 CV con un picco in overboost di 516 CV.

La coppia massima raggiunge gli 820 Nm e va da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, mentre la punta massima raggiungibile è di 240 km/h. Rispetto alla Macan RWD l'autonomia nel ciclo misto WLTP scende a 606 km. Nella dotazione di serie della Macan 4S troviamo il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, mentre le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell'altezza, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e l'asse posteriore sterzante, le consentono di ottimizzare ulteriormente l'assetto del telaio per incrementare prestazioni e confort.

Per entrambe le nuove proposte della famiglia Macan il Cx è di appena 0,25, e la ricarica in corrente continua accetta una potenza fino a 270 kW per recuperare dal 10 all'80% di energia in circa 21 minuti.

