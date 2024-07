Stellantis, al via gli ordini in Europa per la Fiat Panda

Partono in Europa gli ordini per la Fiat Panda, modello che ha alle spalle una storia che risale al 1980 ed è leader del mercato da quarantaquattro anni, con oltre 8 milioni di unità vendute in Europa durante la sua leadership.

La Panda è prodotta a Pomigliano d'Arco dal 2011, dove ne sono state realizzate fino ad oggi quasi 2 milioni di unità.

La nuova gamma Panda - spiega Fiat - è dotata di nuovi Adas e tecnologia all'avanguardia. La top di gamma è la Pandina.

In Italia, la nuova Panda Hybrid viene offerta a partire da 9.950 euro grazie a un finanziamento con prima rata ad ottobre di Stellantis Financial Services e agli incentivi statali nell'ambito dell'iniziativa Estate Italiana Fiat.



