Hyundai apre gli ordini della nuova Santa Fe

La nuova Hyundai Santa Fe è ordinabile nelle versioni a 2 o 4 ruote motrici, e nelle configurazioni a 5 o 7 posti, con un'offerta che punta sull'efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV dalla potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti.

Si distingue per un look squadrato, che tende a massimizzare gli spazi interni, per rispondere alle esigenze di una clientela dallo stile di vita dinamico. Infatti, la nuova generazione di questo veicolo combina l'utilizzo quotidiano con la predisposizione per il viaggio, come sottolinea la capacità di carico ai vertici del segmento, grazie ad un bagagliaio da 711 litri con 5 posti in uso. L'interno della vettura vanta il vassoio di sterilizzazione UV-C, situato sopra il vano portaoggetti del passeggero e, per un più facile accesso al tetto, può avere una maniglia a scomparsa sul montante C.

Il prezzo parte dai 49.600 euro della variante 2WD nell'allestimento Business, ed arriva ai 57.550 euro della versione 4WD Xclass, ma già dalla versione d'ingresso la dotazione di serie è piuttosto ricca, visto che annovera i cerchi in lega da 18 pollici, i fari anteriori e posteriori Full LED, il portellone posteriore elettrico, le barre portatutto, le luci interne a LED, il climatizzatore automatico bizona, il cambio shift-by-wire, la Smart Key, i sedili anteriori riscaldati ed il volante riscaldato e rivestito in pelle, oltre al sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless e aggiornamenti Over The Air, ed un'ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida tra cui il sistema di mantenimento al centro della corsia ed il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go. Con questo allestimento, la vettura è proposta, con rate mensili di 329 euro, per un periodo di 36 mesi, in caso di permuta o rottamazione, a fronte di un anticipo di 11.010 euro, per un vantaggio cliente di 5.250 euro.



