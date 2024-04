Gli aggiornamenti delle Audi A3 arrivano in Italia a maggio

Arriva la nuova generazione di Audi A3, che era stata annunciata nei mesi scorsi e che ora sarà disponibile nelle a concessionarie italiane a partire dal prossimo maggio.

Inizialmente verranno della A3 proposte le versioni Business, Business Advanced e S line edition con prezzi a partire da 37.000 euro nel caso della Sportback e da 38.300 per la Sedan.

La nuova A3 sarà inizialmente lanciata con due motorizzazioni, una a benzina e una a gasolio. La 35 TFSI Mild Hybrid da 150 Cv vanta un consumo di carburante combinato di 5,8 - 5,2 litri per 100 km e che è disponibile con cambio S Tronic a sette velocità .

Per la nuova A3 Audi diesel (la 35 TDI) ha scelto un propulsore da 150 Cv, egualmente accoppiato ad un cambio S tronic a sette velocità. Il consumo di carburante combinato è di 5,3 - 4,8 litri per 100 km e le emissioni di CO2 combinate si attestano a 125-140 g/km.

Nel secondo trimestre del 2024 seguiranno altri motori a benzina e diesel mentre una A3 ibrida plug-in verrà aggiunta alla gamma verso la fine dell'anno Assieme al debutto assoluto della inedita variante A3 Allstreet - un crossover dal caratteristico look off-road, con 3 centimetri in più di altezza da terra rispetto alla A3 Sportback e la posizione di seduta rialzata - l'operazione A3 2024 prevede anche un incremento delle prestazioni della più sportiva della gamma, l'Audi S3 proposta egualmente come Berlina e Sportback.

Questo 'gioiello' dei Quattro Anelli evidenzia un livello di dinamica di guida ancora innalzato. con il 4 cilindri turbo ora più potente. L'erogazione arriva a 333 Cv ed a 420 Nm di coppia massima, valori che sono ancora più utilizzabili grazie al ripartitore di coppia, ai nuovi fusi a snodo e allo sterzo ottimizzato che - nell'insieme - spostano ancora più in alto prestazioni e agilità.

Nel suo complesso A3 riceve un aggiornamento estetico che le conferisce un aspetto più sportivo, ma anche nuovi contenuti digitali nell'ambito di un equipaggiamento di serie notevolmente ampliato.

Spiccano le nuove firme luminose dei fari diurni che sono selezionabili in più versioni e l'allargamento degli abbonamenti flessibili Ota (Over the air) per le funzioni su richiesta che garantiscono una personalizzazione anche dopo l'acquisto dell'auto.



