Aperti gli ordini in Italia per DS 3 e DS 4 Hybrid

Aperta in Italia la fase di ordine per DS 3 e DS 4 Hybrid, in arrivo su strada tra maggiore comfort, maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione rispetto a un propulsore a benzina, senza però necessità di ricarica.

I due nuovi modelli sono dotati della tecnologia Hybrid, denominata anche ibrido leggero, che garantisce comfort e versatilità, grazie a una batteria autoricaricabile, e consente di viaggiare per più del 50% in città senza emissioni, viaggiando quindi in maniera più sostenibile ed economica, soprattutto in ambienti urbani e suburbani, oltre a beneficiare degli incentivi statali, avendo un consumo di C02 omologato al di sotto di 130 g/km.

DS 3 e DS 4 Hybrid costituiscono un passo avanti nel percorso all'elettrificazione della gamma DS e si inseriscono in un mercato europeo in cui si assiste a un crescente interesse verso le motorizzazioni ibride o completamente elettriche.

In particolare, grande successo stanno riscuotendo i veicoli Hybrid, come dimostra l'incremento del 25% registrato in Italia nel 2023, rispetto al 2022, e l'attuale quota del 43% nel mix totale di vendita nella categoria Premium Passenger Cars.

DS 3 Hybrid è disponibile in tre diversi livelli di allestimento: Bastille Business, con un prezzo di listino che parte da 33.150 euro, Performance line, da 33.650 euro e Opera, a partire da 39.500 euro. Gli equipaggiamenti di serie o a richiesta sono i medesimi delle altre motorizzazioni a parità di allestimento. Anche DS 4 Hybrid è proposta in tre diversi livelli di allestimento: Pallas a 37.000 euro, Étoile Alcantara a 41.800 euro e Étoile Pelle Nappa a 44.100 euro.

