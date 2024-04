Volkswagen apre gli ordini della Passat eHybrid

Volkswagen apre gli ordini in Italia per le nuove Passat eHybrid plug-in da 204 CV e 272 CV, che promettono un'autonomia in elettrico nel ciclo WLTP fino a 133 km, ed offrono la ricarica rapida a 50 Kw in corrente continua.

Sono tre gli allestimenti disponibili, denominati Passat, Business ed R-Line, con un listino che parte da 54.700 euro, mentre l'inizio delle consegne presso i concessionari del brand è previsto per l'estate.

La vettura sfoggia un design completamente rivisitato ed è la Passat più spaziosa di tutti i tempi, per via del passo più lungo di 50 mm rispetto al modello precedente, ed ha una capacità del bagagliaio compresa tra 510 e 1.770 litri.

L'abitacolo sfoggia un display per il sistema multimediale con schermo da 12,9 pollici, disponibile a richiesta anche nella misura di 15 pollici, mentre l'infotainment MIB4 di ultima generazione condivide la struttura del menu e il design grafico con i più recenti modelli ID. A livello dinamico, la nuova vettura di Wolfsburg può contare sul nuovo controllo adattivo del telaio DCC Pro, di serie per l'allestimento R-Line. Inoltre, i sedili ergoActive con una nuova funzione di massaggio pneumatico dei punti di pressione, favoriscono il comfort nei lunghi viaggi. La versione da 204 CV sviluppa una coppia di sistema di 350 Nm, mentre su quella da 272 CV i Nm diventano 400, con il nuovo motore 1.5 TSI che, sulla Passat eHybrid più potente, passa da 150 CV a 177 CV.

Già dall'allestimento d'accesso, Passat eHybrid include una dotazione di serie completa, che annovera accessori quali i cerchi in lega da 17 pollici, i fari anteriori e posteriori a LED, il climatizzatore automatico a 2 zone, l'avviamento senza chiave Keyless Go, la strumentazione digitale da 10,25 pollici, il display per l'infotainment da 12,9 pollici, la connettività smartphone App-Connect wireless, le porte USB-C con capacità di ricarica rapida di 45 W, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera, il volante multifunzione rivestito in pelle con palette del cambio DSG, il cavo di ricarica con presa domestica, ed il cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2 da 16A, oltre ad una nutrita schiera di ausili alla guida, tra cui il cruise control adattivo. .



