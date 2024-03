Range Rover Sport: il massimo del Suv

Con la terza generazione della Range Rover Sport è stato ridefinito il concetto di lusso a baricentro alto. Il Suv inglese ha uno stile elegante, e vanta una presenza importante sulla strada con le sue proporzioni (è lunga quasi 5 metri, larga 2, ed alta più di un metro e ottanta centimetri).

La sua è quella che è stata definita una postura dinamica, fatta di superfici tese, con i vetri anteriori e posteriori inclinati e gli sbalzi contenuti. I fari sottili a LED Matrix all'anteriore presentano, ognuno, 1,3 milioni di microspecchi, mentre i gruppi ottici posteriori sono uniti da una fascia nera in cui spicca la scritta Range Rover. Il tetto saldato a laser e le maniglie delle portiere a scomparsa offrono un colpo d'occhio aerodinamico e sofisticato, e contribuiscono ad ottenere un Cx di 0,29. L'interno, caratterizzato da finiture di riferimento e da materiali di pregio, è un autentico salotto per 5 persone, per via del passo di 3 metri, che può contare su un divano posteriore in cui tre passeggeri viaggiano comodamente. Generoso il bagagliaio da ben 647 litri, che può essere ampliato abbattendo le sedute posteriori elettricamente sfruttando i tasti laterali nel vano bagagli. Inoltre, per i carichi più importanti, la soglia di carico può essere abbassata utilizzando le sospensioni pneumatiche.

Dal lato dell'interfaccia uomo-auto, oltre alla strumentazione digitale da 13,7 pollici, la Range Rover Sport può contare sul sistema d'infotainment Pivi Pro con schermo touchscreen curvo da 13,1 pollici dal design privo di cornice, che consente di completare il 90 per cento delle attività in due tocchi partendo dalla schermata iniziale. Gli aggiornamenti software sono over the air, grazie a due eSIM integrate e, per ridurre ulteriormente le distrazioni alla guida, non mancano i comandi vocali che si attivano dicendo "Hey Land Rover". La connessione con lo smartphone avviene, in wireless, tramite AppleCarPlay ed AndroidAuto e non manca un piano di ricarica ad induzione da 15 W di potenza. A completare il tutto, c'è la possibilità di avere anche l'assistente vocale Amazon Alexa. Decisamente ricca la gamma delle motorizzazioni, che offre varianti elettrificate PHEV benzina e MHEV diesel, con la versione 100% elettrica attesa nel corso dell'anno, e vede, al vertice dell'offerta, l'unità della SVR: un V8 Twin Turbo da 530 CV e 750 Nm di coppia massima capace di spingerla da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi con il Dynamic Launch attivato.

Il massimo dell'equilibrio tra sostenibilità e prestazioni, viene raggiunto, al momento, dalla Range Rover Sport equipaggiata dalla power unit PHEV dalla potenza di sistema di 510 CV, che combina il motore a benzina Ingenium a sei cilindri, al propulsore elettrico da 105 kW, ed alla batteria da 38,2 kWh.

Questa variante del Suv britannico percorre fino a 123 km in modalità elettrica, e consente una ricarica fino all'80% in 30 minuti da una colonnina a corrente continua ad una potenza di 50 kW.

La dinamica della Range Rover Sport è favorita dal nuovo Dynamic Response Pro abbinato alle sospensioni pneumatiche a volume variabile, che controlla il rollio attraverso un sistema elettronico attivo a 48 volt. Inoltre, la tecnologia Adaptive Dynamics 2 esegue un controllo continuo degli ammortizzatori Active Twin Valve per ridurre i movimenti indesiderati della scocca. Tra i sistemi pensati per migliorare l'esperienza di guida troviamo anche le quattro ruote sterzanti, il Torque Vectoring by Braking e l'Electronic Active Differential.

In fuoristrada poi, il Terrain Response 2 consente di adattare la vettura al terreno da affrontare, mentre il nuovo Adaptive Off-Road Cruise Control consente un avanzamento costante dell'auto anche sui terreni difficili con il guidatore che ha bisogno di concentrarsi essenzialmente sullo sterzo. Regale il comfort, grazie a sedili che offrono il massimo supporto per i viaggi più lunghi, al sistema di purificazione dell'aria nell'abitacolo di nuova generazione capace di filtrare particelle fino a PM2.5, con la tecnologia nanoe X. Mentre il Meridian Signature Sound System offre un'esperienza sonora avvolgente grazie a 29 altoparlanti, al nuovo subwoofer, ai 1.430 W di potenza dell'amplificatore, ed ai quattro altoparlanti nei poggiatesta. Infine, l'Active Noise Cancellation di nuova generazione riduce l'effetto del rumore generato dalla strada e dagli pneumatici che entra nell'abitacolo.



