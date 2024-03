Citroën: ibrido leggero per C4 e C4 X

Arriva la versione Hybrid 136 per le Citroën C4 e C4 X, con tecnologia Hybrid 48V, capace di ridurre le emissioni ed i consumi di quasi il 20% rispetto ad una versione a benzina equivalente, ed in grado di effettuare fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica. Il prezzo parte da da 30.550 euro per la C4 e da 32.050 euro per C4 X.

Nello specifico, la power unit è composta da un motore benzina 1.2 PureTech a 3 cilindri da 1199 cm3, sviluppato appositamente per l'ibrido, con il 40% dei componenti di nuova progettazione, che eroga una potenza di 136 CV e 230 Nm di coppia massima. Si tratta di un propulsore sovralimentato mediante un turbocompressore a geometria variabile, dotato di catena di distribuzione, conforme alla normativa Euro 6.4, e funzionante con il ciclo Miller. Questo è associato ad un'unità elettrica sincrona a magneti permanenti da 28 CV e 55 Nm di coppia massima, che assiste quella termica durante la partenza e gestisce il funzionamento elettrico di C4 e C4 X quando è richiesta una coppia ridotta, a basse velocità, nelle manovre, o in fase di rallentamento.

Lo stesso propulsore elettrico lavora come generatore di carica per la batteria durante la decelerazione, riducendo, nel contempo, l'usura dei freni. La batteria agli ioni di litio da 48 V ha una capacità disponibile di 432 Wh ed è stata installata sotto il sedile anteriore sinistro, per non influire sul volume di carico del bagagliaio, e per non ridurre spazio nell'abitacolo.

Completa il quadro tecnico il nuovo cambio elettrificato ë-DCS6, a doppia frizione e 6 rapporti senza interruzione di coppia, progettato appositamente per lavorare con la tecnologia ibrida.

A livello di funzionamento, i due motori, elettrico e termico, si attivano insieme o separatamente in modo automatico, senza l'intervento del conducente e, in caso di forte accelerazione, il motore elettrico eroga una potenza aggiuntiva di circa 12 CV.

