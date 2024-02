Scenic E-Tech più conveniente con gli incentivi Renault

A febbraio Renault ha anticipato i nuovi incentivi governativi per le auto a batteria, con un bonus di 8.750 euro che si unisce ai 5.000 euro degli ecoincentivi per le elettriche attualmente in vigore, garantendo un contributo di 13.750 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 2. In questo modo, anche la nuova Scenic E-Tech electric è diventata più conveniente, così come tutti i modelli elettrici del brand.

Nello specifico, il nuovo Suv 100% elettrico spinto da motori da 170 o 220 CV e con autonomie di 430 e 625 km, nella variante comfort range, ha un costo che scende sotto la soglia dei 30.000 euro, precisamente a 26.300 euro con una vettura Euro 2 da rottamare, rispetto ai 40.050 euro del prezzo iniziale, e senza la discriminante dell'Isee, considerato invece dalla misura statale di prossima introduzione. Inoltre, mediante il finanziamento Valore Futuro Renault di Mobilize Financial Services, la nuova Scenic E-Tech electric viene proposta con canoni di 250 euro mensili ed anticipo zero, per un periodo di 36 mesi a cui segue la rata finale.



