Škoda apre gli ordini della nuova Superb wagon

La nuova Škoda Superb wagon realizzata sulla piattaforma MQB-EVO, e con un vano di carico più grande di 30 litri, verrà lanciata negli showroom italiani ad aprile. Gli ordini sono già aperti, ed i prezzi del modello, con il nuovo 1.5 TSI 150 CV mild-hybrid DSG sotto il cofano, partono dai 43.500 euro della versione Selection. Si tratta della quarta generazione della wagon della casa boema, attualmente proposta con la nuova unità 1.5 TSI mild-hybrid 150 CV DSG, oltre che con il 2.0 TDI Evo DSG dalla medesima potenza.

Nello specifico, il nuovo motore mild-hybrid, per la prima volta disponibile per Superb, è un 4 cilindri che abbina ciclo Miller, con l’iniezione diretta e la tecnologia di spegnimento selettivo dei cilindri di nuova generazione ACT+, pensato per ottenere, nel ciclo WLTP, consumi nell’ordine dei 5,3-5,9l/100 km; mentre il 2.0 TDI Evo 150 CV DSG vanta consumi omologati, sempre nel ciclo WLTP, tra i 5,0 ed i 5,4l/100 km. In seguito, la gamma delle motorizzazioni sarà completata dal nuovo 1.5 TSI PHEV con autonomia in elettrico di oltre 100 km, e dal 2.0 TDI da 193 CV abbinato alla trazione integrale 4x4. Tutte le unità della nuova Superb wagon presentano, di serie, il nuovo cambio automatico a doppia frizione DSG con il selettore spostato sul lato destro del piantone dello sterzo.

Tre le nuove versioni di allestimento disponibili attualmente, che rispondono alle sigle Selection, Style e Laurin&Klement, già dalla Selection la dotazione di serie annovera dispositivi come l’adaptive e predictive cruise control con follow-to-stop, l’active lane departure warning, il crew protect assistant, il crossroad assistant, il driver alert, e l’emergency assist 3.0 con emergency steering assist che prende il controllo del veicolo e lo porta alla stop in sicurezza in caso di malore del conducente.

Oltre al front assistant con riconoscimento pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, al monitoraggio dell’angolo cieco ed all’assistenza alle svolte. Non manca, inoltre, il phone Box con ricarica wireless e raffreddamento attivo, la strumentazione digitale da 10,2 pollici, lo schermo in plancia da 10,4 pollici con gesture control, la radio DAB, il voice control, fino ad arrivare al sistema Škoda connect che include la chiamata d’emergenza.

