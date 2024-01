Volkswagen estende la versione Edition Plus alle ID

L’allestimento Edition Plus si estende alle elettriche Volkswagen, così ora ID.3 è disponibile in versione Edition Plus, con batteria da 58 kWh o da 77 kWh, aggiungendo mille euro al prezzo di listino. La dotazione di serie annovera i cerchi in lega (18 pollici per la Pro Performance e 20 pollici per la Pro S), la vernice metallizzata, il comfort pack; l’exterior pack, con i fari IQ.Light LED Matrix; e l’assistance pack, per un vantaggio cliente che arriva fino a 5.550 euro per la Pro Performance.

Anche le ID.4 ed ID.5, forti di un upgrade dell'hardware e del software, guadagnano la versione Edition Plus che, nel caso della ID.4 Pure, comporta un esborso ulteriore di duemila euro. Mentre le varianti Edition Plus di ID.4 Pro, ID.4 Pro 4MOTION e ID.5 Pro, per le quali il listino cresce di mille euro, hanno un vantaggio cliente che raggiunge gli 8.800 euro.

Merito di una dotazione particolarmente completa, che annovera una serie di accessori che vanno dalla vernice metallizzata, all’assistance pack, passando per i cerchi in lega da 19 pollici, il navigatore satellitare discover pro, il climatizzatore automatico a due zone, il design pack, l’interior style pack, ed altro ancora. La versione Edition Plus si estende alla nuova ID.7, proposta a 63.550 euro, per un risparmio dal prezzo di listino di 1.300 euro, rispetto alla base tecnica Pro, ed un vantaggio cliente di 7.650 euro, dovuto all’aggiunta di accessori quali la vernice metallizzata, l’exterior pack; e l’interior pack.

