Nel prossimo weekend torna 'porte aperte' di Jeep

Torna in scena il 'porte aperte' in tutte le concessionarie Jeep in Italia. L'occasione, sabato 20 e domenica 21, sarà quella per tornare a conoscere più da vicino la gamma dei Suv firmati Jeep e di scoprire l'incentivo proposto dal marchio.

Proprio grazie a quest'ultimo, a gennaio e su un lotto limitato di vetture in pronta consegna è possibile optare per qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) versando la medesima rata indipendentemente dalla versione scelta. Ad esempio, Jeep Renegade può essere acquistata, nella versione benzina, e-Hybrid (ibrida) o 4xe (ibrida-ricaricabile), con una rata di 199 euro al mese, grazie a un finanziamento Stellantis Financial Services.

In 'vetrina' ci saranno Jeep Renegade, che ha rappresentato, nel 2023, una delle chiavi del successo di Jeep sul mercato domestico, sia in termini assoluti, sia in relazione al mercato delle vetture ibride ricaricabili, così come ci saranno Compass e l'ultima arrivata Avenger, il primo Suv 100% elettrico della marca.

In concessionaria non mancheranno nemmeno Wrangler e Grand Cherokee, per la prima volta in versione 4xe Plug-In Hybrid.





