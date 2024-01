Porte aperte nel weekend nei concessionari Jeep

Sarà un fine settimana di 'porte aperte', quello in arrivo nelle concessionarie Jeep. I prossimi sabato e domenica, infatti, tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte ai clienti per far conoscere più da vicino la gamma di Suv 4xe Plug-In Hybrid, oltre a Jeep Avenger, il primo Suv 100% elettrico del brand.

Nel mese di gennaio Jeep offre anche incentivi che permettono, su tutti i Suv della marca, di scegliere qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) versando la medesima rata su tutte le versioni. Ad esempio, Jeep Renegade può essere acquistata, nella versione benzina, e-Hybrid o 4xe con una rata di 199 euro al mese, grazie ad un finanziamento Stellantis Financial Services.

Per Jeep il 2023 appena terminato ha ribadito il successo dell’elettrificazione del marchio, che porta la firma dei Suv 'made in Italy' Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, l’icona del marchio, e di Grand Cherokee 4xe. Jeep Compass, in particolar modo, è il modello numero uno in assoluto del mercato autovetture Phev e primeggia nel segmento C-Suv considerando ogni alimentazione. Jeep Renegade, invece, con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-Suv e Jeep Avenger è il B-Suv 100% elettrico più venduto, a dicembre e nel 2023 nel suo complesso.

