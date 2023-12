Con leasing Citroën Ëasy Go l'elettrico è più accessibile

Con la formula d'acquisto Easy-Go è possibile passare alla guida in elettrico di una Citroën ë-C4 o ë-C4 X senza incidere eccessivamente sul budget familiare e ottenendo uno sconto di oltre 10.000 euro sul prezzo di listino.

Per mettersi al volante di una delle due vetture transalpine, basta accendere un leasing finanziario e versare tre anni di rate che includono anche la wall box per la ricarica domestica.

In vigore sino al 31 dicembre, la campagna della Filiale italiana del Double Chevron, prevede un'offerta è flessibile: dopo 3 anni il veicolo elettrico si può sostituire, riscattare, oppure restituire. Nel caso di cambio o restituzione del modello, il contratto prevede una percorrenza massima di 15.000 km in 36 mesi, oltre la quale si applica una penale di 0,05 euro al chilometro.

"Citroën Óasy Go - sottolineano dalla Filiale - riflette la volontà del brand di supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità più green, all'insegna dei suoi valori fondanti: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Inoltre, con la struttura finanziaria proposta con Stellantis Financial Services il passaggio all'elettrico risulta persino più conveniente rispetto alle motorizzazioni termiche.

Infatti, se si considerano voci come l'Ipt, l'assicurazione, il carburante o la manutenzione, ë-C4, la versione elettrica conviene di quasi 3.000 euro sulla durata del finanziamento, rispetto a C4 Pure Tech 130 Feel Pack, versione a benzina".

Nel dettaglio delle promozione in corso, Citroën Ó-C4 con propulsore elettrico da 100 kW (136 Cv) e allestimento S&s Shine Easy Go, in listino a 40.750 euro, in caso di accesso al leasing viene proposta in promozione a 29.400 euro, quindi con 11.350 euro di sconto. Sono previsti 36 canoni mensili da 219 euro (il primo anticipato è pari a zero), una wall box per ricariche domestiche e un valore finale di riscatto di 21.329 euro.

L'interesse Tan è 0% mentre il Taeg è 0,75%. La dotazione di serie comprende, tra l'altro, cerchi in lega 18", strumentazione digitale TFT 5.5", sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e selettore modalità di guida (Sport, Normal, Eco).

Per nuova Citroën Ó-C4 X, sempre con motore elettrico da 100 kW (136cv) e allestimento S&s Shine Easy Go, in listino a 40.000 euro, lo sconto previsto è di 10.000 euro, il finanziamento è sempre a tasso zero e senza anticipi, con rata finale pari al valore dell'usato garantito. Il prezzo in promozione è di 30.750 euro, si pagano 36 canoni mensili da 219 euro (la prima rata è gratuita), con finanziamento Tan (fisso) 0%, Taeg 0,71%. Il primo canone è pari a zero euro. Al termine dei tre anni è previsto, una rata di riscatto di 22.679 euro.



