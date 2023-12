La nuova Opel Corsa si personalizza anche sul Web

Immaginare la propria Opel Corsa con tutti gli optional dei propri desideri è semplice se, in tempo reale, si possono modificare colori e scelte di accessori, tenendo sempre sotto controllo il portafogli. Con il configuratore online, da poco lanciato in Italia dalla Casa del Fulmine, bastano pochi clic per passare da un'idea remota alla possibile realtà. Si digita l'indirizzo Web del sito opel-accessories, si sceglie il modello, per Corsa sono previste 5 opzioni (il configuratore è utilizzabile anche per gli altri modelli della gamma), e si iniziano ad aggiungere al carrello dello shopping dispositivi tecnologici e tocchi di stile. Per ogni accessorio sono previste descrizioni e foto e, naturalmente, il prezzo.

"La maggior parte degli accessori - spiegano dalla Filiale - è applicabile direttamente dall'utente, rendendo ancora più semplice lasciarsi trasportare dall'entusiasmo per le differenti personalizzazioni che contribuiscono all'unicità di ogni Opel.

Ogni accessorio può essere comodamente ordinato online sullo stesso sito web Opel Accessori, dove è presente una scheda singola dalla completa descrizione, con tanto di immagine a corredo, il riferimento al modello corrispondente e la chiarezza di un listino IVA compresa".

Righe sul cofano, alettoni, cerchi bruniti, una volta terminato di sfogliare la margherita degli accessori della Casa di Russelsheim si salva il carrello virtuale della spesa e si stampa la lista dei desideri, da consegnare al Concessionario per procedere con l'approvvigionamento. Il tutto, alla prova dei fatti, con estrema semplicità, anche per chi è poco avvezzo allo shopping online.

