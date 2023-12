Con Koelliker Redrive la compravendita usato è più facile

Il Gruppo Koelliker punta anche su Redrive, market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell'usato e pensato per facilitare la compravendita dell'usato ai concessionari e ai clienti privati.

Koelliker Redrive è un vero e proprio brand del Gruppo e grazie alla sua piattaforma, integrata con il Crm e con tools digitali che impiegano 'analytics' di mercato e un algoritmo per la valutazione dell'usato, permette alla rete dei concessionari sostanziali vantaggi competitivi in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi clienti.

Sull'altro fronte, i clienti privati potranno usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un'auto usata. Un'altra grande novità di Koelliker Redrive è il 'Digital Passport' che conterrà le principali informazioni relative alla vettura, e la certificherà tramite l'impiego di tecnologia Portable Blockchain.

Il nuovo brand Koelliker è stato realizzato in partnership con Bca - British Car Auction, azienda europea per lo sviluppo del business orientato alla vendita dell'usato, oltre ad essere la prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell'usato a 360°.



