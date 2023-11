Al via gli ordini di Nuova Fiat 600 Hybrid

Partiranno questo fine settimana i primi ordini per la nuova Fiat 600 Hybrid. In occasione del weekend di 'porte aperte' nelle concessionarie, dedicato alla versione 100% elettrica del modello e in programma il 18 e 19 novembre presso tutti gli showroom italiani, Fiat ha annunciato che sarà possibile ordinare anche la versione ibrida.

Equipaggiata con una tecnologia ibrida Mhev P2, la Nuova Fiat 600 Hybrid consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di Co2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico, anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni tra 110 e 114 g di Co2.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11 secondi e l'erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell'unità elettrica. Le prestazioni sono merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il motore elettrico da 21-kW, un inverter e l'unità centrale di trasmissione.

La Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento, La Prima, e la versione 600 già ricca di dotazioni di serie. Quest'ultima presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e fascia plancia in plastica biologica nera opaca.

La Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima è ricca di funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia. All'interno, entrambe le versioni sono caratterizzate da un'interfaccia Hmi dedicata con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale.

"Il Primo Porte aperte dedicato alla Nuova 600 - ha dichiarato Giuseppe Galassi, managing director Fiat e Abarth in Italia - rappresenta un momento cruciale per Fiat, poiché accogliamo nei nostri showroom gli appassionati del bello, della tecnologia e dello stile made in Italy".

La Nuova 600 Hybrid è offerta ad un prezzo di 19.950 in caso di rottamazione e finanziamento con 'contributo prezzo' di 2.000 euro.

