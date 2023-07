Honda rivede listini di e:Ny1 e delle ibride CR-V e:HEV

La Honda ha annunciato i prezzi di 3 modelli, si tratta del nuovo e:Ny1, l'elettrica pura del brand, e della nuova CR-V e:HEV, sia nella variante full hybrid che in quella plug-in hybrid. La vettura a ruote alte a batteria della casa giapponese, con il design da coupé, la e:Ny1, che sfrutta un motore elettrico da 150 CV e dichiara un'autonomia di 412 km, ha un listino che parte da 54.700 euro per la versione Elegance, ed arriva ai 57.700 euro della variante Advance. La CR-V e:HEV, con il sistema ibrido preso in prestito dalla Civic di ultima generazione, che eroga 184 CV di potenza e, nella variante alla spina consente di percorrere 82 km in modalità elettrica, grazie all'ausilio di una batteria da 17,7 kWh, ha un prezzo d'attacco di 49.900 euro per la versione Elegance full hybrid.

Nello stesso allestimento, ma con la trazione integrale, il costo sale a 51.900 euro, mentre nella versione Advance, sempre con la trazione integrale, il listino arriva a 54.900 euro.

La variante plug-in è proposta, invece, solamente nella versione Advance Tech al prezzo di 59.900 euro.



