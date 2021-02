Kia, ecco gli eco-incentivi nella fascia 61-135 g/km CO2

Forte di una gamma che spazia dalla simpatica segmento A Picanto fino al suv di fascia alta Sorento, e che comprende numerosi modelli elettrificati ed elettrici, Kia ha l'opportunità di coprire - come ben pochi costruttori possono fare - le esigenze delle più disparate fasce di clientela, con propulsori che soddisfano, all'interno dei rispettivo range di emissioni, le norme sulla CO2 fissate dalla Ue.



Una attenzione al 'green' che fa parte del Dna della Casa coreana e che si traduce, oggi, nella possibilità di accedere ai bonus ambientali del Governo e delle amministrazioni locali e, per tutto il mese di febbraio, anche alla grande campagna di eco-incentivi varata da Kia Italia. Nella fascia 61-135 g/km di CO2 è possibile accedere a irripetibili soluzioni di acquisto che riguardano i modelli Picanto, Rio, Stonic, Ceed SW e naturalmente XCeed Hybrid e Niro Hybrid, In dettaglio la piccola e simpatica Picanto, che con il suo motore 1.0 DPI 67 Cv consuma nel ciclo combinato WLTP da 5,0 a 6,3 litri ogni 100 km ed emette a seconda delle versioni da da 107 a 125 g/km di CO2, beneficia con rottamazione di un eco-incentivo di 3.950 euro che può salire a 4.950 con il finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 9,56%). Condizioni ancora più vantaggiose, precisa Kia, quelle previste per Rio che utilizza propulsori elettrificati di ultima generazione con una gamma di motorizzazioni che include il Mild Hybrid (MHEV) abbinato alle trasmissioni iMT o DCT a 7 rapporti e una versione bifuel benzina-GPL che garantisce una economicità d'uso insuperabile. Rio rientra in un range di emissioni di CO2 (ciclo WLTP) da 114 a 136 g/km e consente vantaggi fino a 4.100 euro che salgono a 5.100 con il finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 8,78%). Anche per Kia Stonic la presenza del propulsore Mild Hybrid, oltre al vantaggi relativi a questa omologazione, abbassa le emissioni di CO2 che sono comprese fra 116 e 129 g/km. La campagna eco-incentivi di Kia Italia 'premia' l'acquisto di Stonic con con vantaggi fino a 4.300 euro oppure fino a 5.300 con il finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 9,00%). Rientrano a pieno titolo in questa importante iniziativa anche Ceed e Ceed SW che sono dotate di motori Mild Hybrid sia a benzina che diesel. I consumi sono quindi molto interessanti (da 4,5 a 6,8 l/100 km quello combinato ciclo WLTP) mentre le emissioni di CO2 ciclo WLTP partono da 117,7 g/km e per alcune versioni restano nella fascia fino a 135 g/km fissata per i bonus governativi. I vantaggi con rottamazione arrivano a 4.500 euro che salgono a 5.500 con il finanziamento Scelta Kia Special.



Per tutto il mese è possibile anche usufruire degli eco-incentivi Kia - che aggiungono un importante contributo a quanto previsto nella legge di bilancio 2021 - per XCeed che comporta un bonus di 5.500 euro che sale a 6.500 con il finanziamento Scelta Kia Special.