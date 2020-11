Fca Bank lancia, in collaborazione con Yolo, una nuova piattaforma online dedicata ai principali prodotti assicurativi del Gruppo, oggi veicolati quasi esclusivamente attraverso i concessionari. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di estendere la vendita dei prodotti alla clientela di Leasys e delle altre società del Gruppo come Mopar, official service partner per tutti i brand di Fiat Chrysler Automobiles.