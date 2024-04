I 30 anni di Pulp Fiction, il cast si riunisce a Los Angeles

Il cast di Pulp Fiction si è riunito a Los Angeles per celebrare il 30/o anniversario del film cult diretto da Quentin Tarantino. L'occasione è stata il TCM Classic Film Festival. Ospiti della proiezione speciale, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Harvey Keitel.

Grande assente Bruce Willis, purtroppo fuori dalle scene a causa della demenza frontotemporale.

"Ho la sensazione di aver avuto in tutta la mia vita un legame bello ed in evoluzione con Pulp Fiction - ha detto Uma Thurman durante il dibattito che ha fatto seguito alla proiezione - ha cambiato il cinema e ha cambiato qualsiasi regista che ho incontrato dopo".

Pulp Fiction uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il 14 ottobre del 1994. Si aggiudicò la Palma d'oro al Festival di Cannes 1994 mentre Tarantino e Roger Avary ottennero il premio per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, su sette candidature, tra cui miglior film, miglior regista e miglior montaggio. Nel 1998 l'American Film Institute lo ha inserito al 95/o posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. La pellicola è nota per aver ridato nuova vita alla carriera di John Travolta.



