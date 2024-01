Dalla moda agli investimenti finanziari, l'oroscopo 2024 segno per segno

Come sarà il 2024? Si fa presto a dire di leggere l’oroscopo per il nuovo anno. Mentre la scienza dimostra che l’astrologia non è un modo affidabile per prevedere la personalità, si moltiplicano le letture dei segni zodiacali e l’offerta di previsioni è altissima tanto che, prima di pensare di fare un regalo a qualcuno, si può perfino leggere il suo oroscopo per azzeccarne i gusti. Che viaggio scegliere (in aereo, in camper, outdoor), come investire i propri soldi, che outfit indossare? L’armocromia si adatta agli astri? Che fiori regalare? Dipende dal segno zodiacale, dicono gli astrologi che scodellano le indicazioni da considerare caso per caso e gusto per gusto.

Ecco, in sintesi, alcune nuove analisi a cura di esperti che hanno assemblato i comportamenti più comuni dei consumatori, suddividendoli per data di nascita e segno zodiacale.

La moda segno per segno

Cosa mettersi lo dice l’oroscopo fashion:

Stileo, motore di ricerca di moda, abbina ogni segno zodiacale ad un colore ben preciso, suggerendo alcuni outfit e ispirazioni per il nuovo anno con stile.

Ariete: le sfumature del rosso sono le nuances principali. Spirito energico e passionale il rosso è il colore che più li rappresenta, dal rosso scarlatto alle sfumature ciliegia.

Toro: i Toro apprezzano il comfort e l'eleganza. Le tonalità della terra come il verde bosco, il marrone intenso e il beige caldo si addicono alla loro natura profonda. E come gioiello l’oro è la scelta perfetta da abbinare con ai toni del marrone, mentre gli amanti del verde sceglieranno le sfumature più glaciali dell’argento e del platino.

Gemelli: noti per la loro poliedricità e vitalità, i colori indicati sono i toni pastello luminosi e leggeri. Il giallo è il colore che più li descrive e rappresenta la loro essenza curiosa e brillante e le varianti pastello. Inoltre il celeste, la lavanda e il rosa cipria, toni perfetti per un maglione morbido, un gilet in maglia o per una minibag che completa un outfit chiaro e neutro.

Cancro: i toni freddi e lunari sono i suoi preferiti perché il Cancro è il segno dominato dalla Luna, e per questo le sfumature brillanti del bianco e dell'argento si sposano alla perfezione con questo segno. Argento e bianco perla, colori dell'intuizione e della purezza, e look total white oppure abbinati al blu, il colore calmante per eccellenza, da abbinare rigorosamente a dettagli in argento o perle.

Leone: regale e luminoso come l’oro, i Leone amano essere ammirati- Perciò oro, sfarzo e paillettes dorate per incorporare un dettaglio prezioso anche negli outfit di tutti i giorni. Anche il make-up permette di arricchire un look semplice e renderlo magico: un ombretto dorato e un tocco di illuminante e, chi ama osare, può sbizzarrirsi con glitter scintillanti.

Vergine: il perfetto stile accademico (rigorosamente neutro). I nati sotto il segno della Vergine sono precisi, ambiziosi e curano attentamente ogni singolo dettaglio. I colori neutri come il verde oliva e il marrone in tutte le sue sfumature si combaciano alla perfezione con il loro spirito organizzativo e meticoloso. Per i più attenti all’armocromia, le stagioni fredde possono optare per un raffinato look sui toni del grigio.

Bilancia: l’armonia e la delicatezza del rosa. Governati da Venere e amanti di tutto ciò legato all’armonia e alla bellezza, chi appartiene al segno della Bilancia punta tutto sul proprio fascino elegante e sensuale. I rosa morbidi e tenui, insieme alle tonalità pastello, sono in sintonia con la loro natura raffinata.

Scorpione: il nero misterioso. Chi è dello Scorpione è enigmatico e misterioso. Il nero è il colore che più appartiene a questo segno e ne simboleggia la profondità e l’intensità. Giacche, gonne o pantaloni di pelle e stivali neri, anche con toni dark come il viola e il bordeaux

Sagittario: il viola mistico e avventuroso. I Sagittario sono conosciuti per il loro spirito divertente e avventuroso, ma non solo: pur essendo un segno di fuoco, quindi estremamente vitale e spontaneo, questo segno possiede anche un animo saggio e riflessivo. Proprio per questo è ben rappresentato dal colore viola: questo colore simboleggia la nobiltà, la saggezza e la calma

Capricorno: lo stile old money nei toni del marrone. Segno di terra, le tonalità classiche del marrone cioccolato e del cammello riflettono perfettamente il suo stile senza tempo e signorile.

Acquario: tonalità dal futuro per il segno più innovativo. Gli Acquario sono creativi, innovativi e un po’ ribelli. Le tonalità più futuristiche, come il blu elettrico e l'argento metallizzato, sono in perfetta sintonia con il loro spirito unico e avanguardistico.

Pesci: le sfumature del mare. I Pesci sono sognatori ed esteti, amano ogni forma d’arte e hanno un’anima sensibile e creativa, ma anche intensa e profonda. Per questo, sono perfettamente rappresentati dalle tonalità marine: acquamarina, blu petrolio e celeste catturano la loro natura vivace e fantasiosa.

Che viaggio fare lo dice l’oroscopo:

Esiste anche ‘il’ viaggio più indicato a seconda dei propri desideri e delle proprie inclinazioni, segno per segno. Messo a punto dagli esperti di Vueling, ecco 12 città perfette per conquistare gli oroscopo addicted e incuriosire i più scettici.

Ariete: l’eclettica Barcellona

Toro: la sfavillante Parigi

Gemelli: l’imprevedibile Berlino

Cancro: l’accogliente Tenerife

Leone: l’eterna Atene

Vergine: l’affascinante Londra

Bilancia: la magnifica Malta

Scorpione: la magnetica Bilbao

Sagittario: la straordinaria Reykjavik

Capricorno: la magica Rovaniemi

Acquario: la caleidoscopica Amsterdam

Pesci: l’indomita Ibiza

Anche gli esperti di Yescapa, la piattaforma di camper sharing in Europa, consigliano per il 2024 di lasciarsi guidare dagli astri per trovare la destinazione perfetta per ogni segno zodiacale. Ecco dodici mete on the road a bordo camper per tutti i gusti, in Italia e in Europa:

Ariete – Costa del Sol tra mare e sangria

Toro – Campagna emiliana in tutto relax

Gemelli – Un tuffo nella storia delle Fiandre

Cancro – Cilento, per onorare la Magna Grecia

Leone – La grandiosa eleganza di Londra

Vergine – I maestosi scenari delle Dolomiti

Bilancia – Île-de-France, un concentrato di bellezza

Scorpione – Il misterioso fascino della Foresta Nera

Sagittario – Basilicata all’insegna dell’avventura

Capricorno – Piemonte, alla scoperta dell’eredità enogastronomica

Acquario – Azzorre dall’animo indomito

Pesci – Sicilia barocca e sfarzosa

Per Hu openair, brand del gruppo Human Company specializzato in strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, le destinazioni a misura degli elementi dello zodiaco - Aria, Acqua, Terra e Fuoco, sono invece:

Per i segni d’Acqua ( Cancro, Scorpione, Pesci) è indissolubile il legame con il mare per cui una scelta perfetta può essere lo hu Park Albatros village, situato sulla costa toscana all’ombra di una vasta pineta secolare, tra i siti archeologici più famosi e le bellissime spiagge della costa degli Etruschi.

Per i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) le colline sono un sogno per assaporare un po’ di tranquillità in un contesto naturale autentico senza però rinunciare alla visita di attrazioni turistiche locali. Si va da lo hu Montescudaio village, alle porte del borgo in Val di Cecina (inserito tra i borghi più belli d’Italia) a lo hu I Pini village alle porte di Roma, nella cornice delle campagne di Fiano Romano. Inoltre lo hu Birkelt village, situata nella parte orientale del Lussemburgo tra boschi, castelli e una cascata mozzafiato. Infine lo hu Norcenni Girasole village che, situato tra i boschi del Valdarno e le colline del Chianti.

Per i segni d’Aria ( Gemelli, Bilancia e Acquario) anche il fascino del lago perché sono i “pensatori” dello zodiaco. Perciò Hu Openair propone lo hu Altomincio village, immerso nel verde lungo le sponde del fiume Mincio, Verona e visitare le rive del Lago di Garda e il comune di Valeggio sul Mincio, che offre interessanti corsi di cucina per imparare l'arte culinaria e in cui si celebra la “Festa del nodo d’amore”, un grande evento di richiamo internazionale dedicato al tortellino valeggiano. Infine i segni di Fuoco, come Ariete, Leone, Sagittario: carismatici ed entusiasti, si distinguono per l’impulsività che li porta spesso ad esplorare le città alla ricerca di nuove attrazioni e scoperte. Oltre al Fabulous village, fra la città di Roma e il mare del Lazio, sono perfetti i camping urbani alle porte alcune famose città d’arte come lo hu Firenze camping in town, lo hu Roma camping in town, e lo hu Venezia camping in town.

Fiori e oroscopo

Dillo con i fiori

Gli esperti di Interflora hanno abbinato i fiori agli oroscopi. Esistono infatti alcuni fiori che pare si adattino meglio di altri per i singoli segni zodiacali. Eccoli, in sintesi:

Ariete: i fiori dell’Ariete sono i Tulipani.

Toro: il fiore che lo rappresenta è la Rosa.

Gemelli: i garofani.

Cancro: la Gerbera.

Leone: il Girasole.

Vergine: la Margherita.

Bilancia: il narciso.

Scorpione: crisantemi e garofani.

Sagittario: la Strelitzia.

Capricorno: Il fiore che lo rappresenta meglio è il papavero.

Acquario: la peonia.

Infine i Pesci: gigli e narcisi.

C’è un legame tra segno zodiacale e approccio agli investimenti?

Gli Scorpione sono più cauti, mentre i Bilancia guardano alla moda lusso. I Capricorno e i Leone sono gli utenti con il punteggio di rischio più alto mentre i Vergine, tradizionalmente leali, e i Cancro, sentimentali, detengono meno attività rispetto agli altri segni zodiacali. Gli Scorpione hanno maggiori probabilità di ‘sovra-indicizzare’. Questo, in estrema sintesi, il risultato dalla ricerca condotta dalla piattaforma di trading e investimento eToro. “Le caratteristiche predominanti di un segno zodiacale possono influire nell’approccio all’investimento, - spiega Gabriel Debach Italian market analyst della società. - Malgrado l’astrologia finanziaria possa risultare una divertente pseudo-scienza, in realtà funge da vero e proprio promemoria e ci ricorda che gli investitori sono umani, e che i fattori comportamentali possono essere importanti nei mercati tanto quanto i fondamentali macroeconomici o gli utili aziendali”.

Ecco, segno per segno, la propensione ad investire e in che cosa:

Ariete (21 Marzo - 19 Aprile): rapidi, competitivi, insicuri. Livello di rischio nell’investire: Medio. Diversificazione: Bassa. Più propensi a investire in: Aurora Cannabis, Xiaomi Corp

Toro (20 Aprile - 20 Maggio): leali, affidabili, testardi. Livello di rischio nell’investire: Medio

Diversificazione: Medio. Più propensi a investire in: Lufthansa, Pfizer

Gemelli (21 Maggio - 20 Giugno): versatili, curiosi, impazienti. Livello di rischio nell’investire: Alto

Diversificazione: Alta. Più propensi a investire in: Intel, Shopify

Cancro (21 Giugno - 22 Luglio): appassionati, sentimentali, poco comunicativi. Livello di rischio nell’investire: Alto. Diversificazione: Bassa. Più propensi a investire in: GameStop, Nio

Leone (23 Luglio - 22 Agosto): confidenti, impetuosi, dominanti. Livello di rischio nell’investire: Alto

Diversificazione: Media. Più propensi a investire in: Cenntro Electric Group, Plug Power

Vergine (23 Agosto - 22 Settembre): leali, analitici, insicuri. Livello di rischio nell’investire: Medio

Diversificazione: Bassa. Più propensi a investire in: Block, Berkshire Hathaway

Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre): equi, gentili, indecisi. Livello di rischio nell’investire: Basso

Diversificazione: Media.Più propensi a investire in: LVMH, Walt Disney

Scorpione (23 Ottobre - 21 Novembre): compassionevoli, intensi, riservati. Livello di rischio nell’investire: Basso. Diversificazione: Alta. Più propensi a investire in: Beyond Meat, Airbnb

Sagittario (22 Novembre - 21 Dicembre): estroversi, ottimisti, incostanti. Livello di rischio nell’investire: Basso. Diversificazione: Media. Più propensi a investire in: Netflix, McDonald’s

Capricorno (22 Dicembre - 19 Gennaio): perseveranti, tenaci, inflessibili. Livello di rischio nell’investire: Alto

Diversificazione: Alto. Più propensi a investire in: Ocugen, Asensus Surgical

Aquario (20 Gennaio - 18 Febbraio): forti, affidabili, distaccati. Livello di rischio nell’investire: Medio

Diversificazione: Media. Più propensi a investire in: Rolls-Royce, Rivian Automotive

Pesci (19 Febbraio - 20 Marzo): affettuosi, saggi, ipersensibili. Livello di rischio nell’investire: Medium

Diversificazione: Medium. Più propensi a investire in: Volkswagen, easyJet

