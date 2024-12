Natale 2024, intramontabili ritorni e nuove attrazioni, i regali per bimbi e teenagers

Quali i giocattoli più richiesti dai piccoli nelle letterine? E cosa invece farebbe contenti i teenagers per Natale? Giocattoli classici, giochi di società del momento, mania Jellycat e accessori cool, una carrellata di novità nella guida ai regali per bambini e ragazzi 2024.

A giudicare dai bestseller del momento di Toys Center, la catena di negozi di giocattoli e prima infanzia tra le più grandi, i piccoli vorrebbero intramontabili dagli anni '70 come il camper di Barbie, Cicciobello ‘bua’, l’allegro chirurgo e Twister e anche il gioco del dentista ‘Cocco dentista’ di Hasbro Gaming, il trenino a vapore della Lego, il laboratorio delle penne di Clementoni. Giochi classici, conosciuti ai loro genitori e perfino ai loro nonni. Dagli otto anni invece il regalo più popolare è il gioco di carte Uno di Mattel, seguito dal Monopoly, il gioco di contrattazione più famoso del mondo, entrambi classici senza tempo.

Molto richiesti anche il personaggio Stitch di Lego Disney, la bambola Vaiana di Oceania 2, la Grande piramide del faraone di Playmobil e, di Tomy, la versione refresh del Gioco della Nonna che ruba i biscotti . A dodici anni si cambia: tra i giocattoli più venduti ora c’è il modellino da costruire, per collezionisti, di una orchidea della Lego che ha messo in commercio diversi fiori da comporre con i mattoncini, stelle di Natale incluse. Tra le novità nei Toys Center si segnalano i nuovi giochi per bambini in legno sostenibile Wood 'N' Play come il Tavolino multiattività che include incastri, labirinto, puzzle 3D, xilofono e ingranaggi, ideale per sviluppare concentrazione e abilità motorie nei più piccoli. I materiali sono certificati FSC® e provenienti da fonti gestite responsabilmente.



Tra le novità del genere lettura, la collana dei ‘quaderni emozionati’ di Gribaudo QUID+ : quattro soluzioni per le feste dedicate ai bimbi più piccoli per avvicinarli alle emozioni e imparare a gestirle. Sono: ‘Il grande libro della calma’, undici racconti sul piacere della lentezza e il potere della pazienza con storie di vita quotidiana e strumenti come la mindfulness per imparare a riconoscere e gestire ansie, rabbia, frustrazione e iperattività, scritto da Barbara Franco con la consulenza scientifica di Alessia Giana e Sabrina Verzeletti, psicologhe psicoterapeute ad orientamento sistemico relazionale, Laura Carai, terapista della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva ed educatrice e Sara Bertorello, educatrice e insegnante di Mindfulness in contesti educativi. Seguono il libro ‘My English Flashcards Emotions’ per imparare a esprimere ciò che si prova in un’altra lingua con 35 carte colorate e intuitive; ‘Il mio libro delle stagioni’ dedicato al tempo che scorre e alla natura che cambia attraverso le stagioni, per imparare anche a percepire il passare del tempo guidati dall’esperienza dell’ortoterapeuta Milena Bellonotto. Infine “L’alfabeto delle mie emozioni” che esplora l’alfabetizzazione emotiva, insegnando ai bambini a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni, da quelle universali a quelle sociali. Composto da 26 racconti , è già un best-seller.

Seguono numerosi giochi di società: il party games ‘What do you meme?’ il gioco per la generazione di nati con lo smartphone e i social in mano, nella versione con frasi e immagini umoristiche caratterizzate da una diffusione virale sul web, edito da Yas!Games e l’originale Coco Rido, il primo gioco per adulti pensato da adolescenti e prodotti da bambini’ - si legge sulla confezione, - party game irriverente, anche volgare ma divertente, anche nella nuova versione ‘la vendemmia’. Segue Taboo, il gioco delle parole vietate (per adolescenti dai 13 anni in su, di Hasbro), anche nella versione ‘Taboo adults only’ con le parole ‘davvero’ vietate (indicato dai 18 anni in poi).

Tra i giochi da tavolo freschi di produzione per ragazzi e giovani adulti si segnala il gioco vincitore dell’Italian Game Jam 2024 svolto durante il Comicon di Bergamo ‘Quella Volta Che’ di Dal Negro, gioco di carte in cui vince chi la racconta più grossa. Il gioco è nato da un’idea di Quaglia Games – un gruppo di studenti del corso di illustrazione della Scuola Internazionale di Comics di Brescia – coprodotto da Dal Negro e Tambù. Il nuovo gioco si aggiunge così a Tombola, Burraco, Mercante in fiera, ai giochi in legno Scacchi-Dama-Tria e ad Odin della linea Helvetiq, di Dal Negro.

Con la certezza che il disegno ed i ‘lavoretti’ piacciono a tutti i bambini, le scatole di colori e le paste da modellare saranno senza dubbio un dono apprezzato. Tra le novità del momento in chiave natalizia quelle dei rinomati brand Fila per i bambini: da Giotto Art Lab Candy Collection, un set completo di carta, colori e guida creativa) per realizzare sculture di carta e opere tridimensionali, a Didò NataleMio, il classico secchiello Didò in veste natalizia, contenente formine speciali per modellare un villaggio di Natale da popolare con personaggi in cartoncino. Nuovo l’originale Das Modelling Set The Art of Happiness, Ikebana: uno “zen set” ispirato al benessere che trova forza nella modellazione di un’ikebana (termine giapponese riferito alla disposizione artistica dei fiori recisi) con la pasta bianca e legno insieme alla carta Canson per la composizione floreale. Nuova anche la box creativa dedicata al mondo dei travestimenti, ‘Giotto be-bè My Wow Creations’ che permette di creare, colorare, personalizzare e indossare 6 maschere contenute all’interno (pirata, principessa, astronauta, pompiere, indiano e dottore) ma anche di crearne altre con l’aiuto dei genitori tramite un QRCode presente nella confezione. Di Didò Gioca la pasta ‘Crea Maxi Unicorn’ con tutto il necessario per realizzare in versione maxi di una delle creature più amate di sempre dai bambini. Nella confezione olografica, oltre alla pasta Didò necessaria in colori classici e glitter, un maxi formina con le parti dell’unicorno da comporre, stickers metallizzati e accessori glamour.

Immancabili le dolls, le bambole a cominciare dall'amatissima, Barbie in versione ‘Magia delle Feste’ ma anche le nuove Barbie Dream Besties e Barbie Ballerina Ali da Farfalla. “Per le appassionate di equitazione tornano Barbie e Il Ranch dei Sogni e tanti playset correlati” , segnala Mattel. Sotto l'albero quest'anno anche tante altre bambole: tornano le Monster Fest Dolls, un set di bambole Monster High che sfoggiano outfit super glamour ma anche gli imperdibili cofanetti Polly Pocket che racchiudono mondi tutti da scoprire, coloratissimi. Ci sono poi le rinomate piste per macchinine Hot Wheels, insieme ai playset ‘Hot Wheels City Mega Garage’ e ‘Hot Wheels City Autolavaggio Mega Squalo’.



Amo da pesca magico, collana luminosa, la bambola Vaiana tra giocattoli, puzzle, dolls e articoli da collezione il Natale è anche nel segno di Oceania 2, il film Disney campione d'incasso che ha riunito Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori.



Per posticipare o frenare la dipendenza da smartphone (8 bambini su 10 usano lo smartphone e il 30% dei genitori lo utilizza come "babysitter" per calmare i propri bimbi) il marchio Faba+ si impegna per produrre giochi educativi che uniscono un cuore tecnologico alla tradizione narrativa con device 100% screen free. Il nuovo Raccontastorie , compatibile con tutti i prodotti già in catalogo come i personaggi Sonori e i libri dal cerchio rosso per iniziare l’ascolto accompagnando bambini e bambine nel mondo delle storie raccontate. Un metodo che offre un’esperienza di ascolto coinvolgente e educativa, stimolando la fantasia e migliorando il linguaggio favorendo l’apprendimento di parole e lessico sempre senza il supporto di schermi. Il nuovo robottino consente anche di registrare storie o canzoni con la propria voce da ascoltare il personaggio stesso.



Per sensibilizzare i piccoli verso la conoscenza dell’ambiente e la sostenibilità la nuova linea ‘Planet Friends Amici del Pianeta’ di Fisher Price. Non più solo conigli e orsetti, la collezione realizzata con materiali sostenibili si compone di quattro animaletti scelti tra alcune specie a rischio di estinzione, come il panda, il leopardo delle nevi, l'elefante e la tartaruga marina.



Idee per regali a misura di bambino anche da Kasanova: tra le novità i tappeti di ciniglia e antiscivolo per la cameretta dei bambini con unicorni rosa o con dinosauri, i peluche Trudi ‘tartaruga’ per i più piccolini, i trenini degli animali galleggianti Duplo Lego, i peluche orsetti in versione Babbo Natale e orsacchiotti natalizi. Per i ragazzi più grandi le cuffie sovrauricolari con filo e orecchie da renna magnetiche del brand Nedis, cassa altoparlante bluetooth a forma di renna, toro o topo e la cassa karaoke con 2 microfoni senza fili Celly (casanova.com).



Lo storico marchio di giocattoli americano Fao Schwarz (con un elegante negozio nel centro di Milano) questo anno propone la sempre più realistica bambola ‘Cuddle Baby Doll’, progettata per i bambini dai 18 mesi in su, che incoraggia il gioco educativo e sviluppa le abilità sociali nei bambini. Realizzata con materiali delicati stimolare il senso di cura nei più piccoli, anche nella versione Drink & Wet, con capelli pettinabili e un corpo bagnabile e con pannolini da cambiare (seguono i set di accessori e abbigliamento Peacoat e gli abiti da notte Sparkle). Tra le novità per i bambini amanti della competizione e della velocità, sempre da Fao Schwarz è arrivata la linea Sharper Image dedicata ai giochi radiocomandati: Hydro Racers, fatta di piccole barchette e piscina gonfiabile per organizzare le gare in acqua, oltre a Motor Battles, auto telecomandate progettate per esilaranti testa a testa. Inoltre il Pottery Wheel Studio per creare oggetti con l’argilla, completo di vernici e accessori. Nello store di Milano questo anno ci sono nuovi corner dedicati a Sylvanian Families e Great Pretenders, oltre ad uno spazio speciale dedicato a Jellycat.



In tutta Europa vanno matti per i peluche Jellycat, brand fondata a Londra nel 1999. Ogni anno nuove forme e personaggi in peluche, umoristici, espressivi, amatissimi dalla Gen Z, vero e proprio fenomeno del momento, rimbalzato di social in social. Di tutte le forme, si appendono agli zaini, piacciono a tutti: dai bambini ai teen agli adulti che li collezionano e la loro popolarità è diventata pari a quella dei già noti ‘squishmallows’ del marchio Jazwares (e dei nuovi mini-squishmallows da collezionare), che vanno già per la maggiore. Un trend così evidente che anche i grandi magazzini stanno facendo loro posto in queste settimane pre natalizie.



Nuova la selezione di giocattoli per ragazzi e giovani adulti del brand Mattel: tra questi, le linee Hot Wheels Car Culture, Pop Culture e Boulevard Culture, le bambole della collezione Monster High Collector Core Wednesday Doll, Rave'n Dress Wednesday Doll e Core Enid Sinclair Doll o la linea Pixel Art dedicata ai Pokémon.

Anche le creaturine Pokémon sono intramontabili e le confezioni natalizie sono bauli a scrigno dal garantito effetto wow: dalla collezione super premium Charizard-ex del GCC Pokémon al Pokémon- GCC Bauletto da Collezione in metallo, entrambi pieni zeppi di carte e sorprese.



Non solo giocattoli: per bambini, bambine e teenagers il marchio Original Marines ha messo a punto ‘gift Ideas’ più fashion come i classici maglioni natalizi, la linea homewear, le tutine newborn e gli accessori.

E una postilla per le teenagers beauty addicted: make up e sieri saranno sempre graditi e se i dermatologi sconsigliano di acquistare gel ed emulsioni antirughe (sono troppo giovani e non sono adatti) via libera a trucchi scintillanti per le feste con gli amici, agli idratanti leggeri e ai profumi. Tra i brand preferiti dalle giovanissime (i più condivisi sui social) si segnalano per lo skincare Neutrogena, CeraVe (per pelli impure) e The Ordinary. Per il trucco sono molo amati i prodotti di Charlotte Tilbury e Fenty Beauty di Rihanna ma anche moltissimi altri brand di nicchia che le ragazze condividono tra loro. Il consiglio è quello di regalare loro le card prepagate piuttosto che scegliere prodotti non idonei.

