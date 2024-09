Tra sostenibilità e inclusività, domani forum con Assogiocattoli

Torna il consueto appuntamento con i Forum di ANSA Incontra dedicati al mondo di giochi, organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli dell'agenzia in occasione del Press Day 2024 di Assogiocattoli e visionabile online su Ansa.it da domani, 11 settembre, alle 12.

Un confronto sui temi di sostenibilità, inclusività e sicurezza dei prodotti dedicati ai più piccoli. In studio nella sede dell'Agenzia, in via della Dataria, ci saranno: Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli; Paolo Lucci, fondatore di Milano Licensing Day; Beatrice Broggi, marketing director toys di Chicco Artsana; Giovanni Clementoni, amministratore delegato di Clementoni. In studio, anche l'esperienza di un 'giocatore' e papà d'eccezione, Rudy Zerbi.



