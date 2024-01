Chiacchierare dal vivo invece che chattare nei trend del benessere 2024

Avere relazioni più intime, sincere e su cui contare, con cui fare le buon vecchie chiacchiere di una volta. Dialogare, in contrapposizione agli ‘amici’ sui social, alle chat di whatsapp, all'intelligenza artificiale generativa e ai chatbot che rispondono alla bisogna, è una nuova emergenza globale. Avere conversazioni significative e allenarsi perfino a sostenerle attraverso manuali, test, giochi di società e corsi rientra per la prima volta nei nuovi otto trend ‘wellness’ mondiali per il nuovo anno, secondo le rilevazioni GWI (del Global wellness insitute) e Pinterest.

Imparare a ‘chiacchierare davvero’ si piazza infatti al sesto posto. Al primo c’è la mania per la cura del corpo, al secondo posto una attività fisica che avevamo abbandonato: il badminton o volano (dopo l’esplosione del padel e, per i paesi più a nord di noi, il pickleball giocato anche da Bill Gates), seguito dai tentativi (spesso maldestri) di disintossicarsi dagli schermi del mondo digitale. Al quinto posto dei nuovi trend del wellness si assiste al boom delle arti marziali come karate, kickboxing e jiu-jitsu, che garantiscono un eccellente allenamento ‘cardio’ ma sono anche buone metodiche per abbattere l’aggressività e le difficoltà a relazionarsi con gli altri, attesta una recente review che ha passato in rassegna quattordici ricerche fatte nel mondo a questo proposito.

E veniamo al sesto posto: a sorpresa ci sono le ‘grandi chiacchiere’, ovvero riuscire a recuperare connessioni e relazioni umane attraverso gli occhi, la parola e il contatto reale, non più con i messaggini e le chat che ci hanno disabituato a farlo. "Imparare a sostenere ‘conversazioni significative’ è una emergenza in particolare della generazione Z e dei Millennial a caccia di una maggiore intimità emotiva attraverso la discussione".

Per questo si assiste all’ascesa di giochi di società e App per avviare dialoghi come il gioco di carte ‘Get Closer’ oppure ‘Let’s Get Deep’ (nella classifica USA dei giochi più venduti su Amazon) per chiacchierare andando in profondità, creare legami sociali e di coppia, avviare conversazioni con domande e attività divertenti. Inoltre giochi ‘parlanti’ per adulti e giochi ‘rompighiaccio’ per dialogare su amore, sogni e valori come (in italiano) il gioco di carte 'Bla Bla pocket, grandi conversazioni per fantastiche relazioni' (di Magma Games, editore del rinomato party games 'Obbligo o verità').

Segue il trend del bisogno di conversare in modo profondo e costruttivo e di quanto ci siamo disabituati a farlo sui social anche ‘Tienilo acceso: Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello’ (in italiano, edito da Longanesi, è tra i primi posti dei libri più venduti su Amazon) della sociologa Vera Gheno e del filosofo Bruno Mastroianni. Qui il problema sono le conversazioni e i litigi online ma i suggerimenti valgono per tutte le forme di dialogo. “Usiamo le parole in maniera frettolosa e superficiale, senza valutarne le conseguenze. – spiegano gli autori - Poiché le possibilità di fraintendimenti, ostilità e interpretazioni distorte laddove non possiamo guardarci in faccia, in rete e in particolare sui social network. Siamo diventati iperconnessi, viviamo contemporaneamente offline e online ed è una condizione complessa, che occorre imparare a gestire. Ciascuno di noi può fare la differenza, curando con più attenzione il modo in cui vive – e quindi parla – in rete: di sé, di ciò che accade, degli altri e con gli altri”.

Fresco di pubblicazione il manuale pratico ‘Domande Mirate, Risposte Efficaci’ che inizia con una domanda: ‘Sei stufo di conversazioni che non portano da nessuna parte?’ . Il testo segue il successo di ‘L’arte della retorica. Tattiche di conversazione per imparare a parlare meglio, a esprimersi senza paura’ . Tra i più venduti su Amazon (in italiano) nei manuali di self help e di psicologia anche il nuovo ‘Psicologia del linguaggio del corpo: Come usare la psicologia per analizzare le persone e la comunicazione non verbale’ dello psicoanalista Samuel Goleman.

Chiude la classifica wellness 2024 la voglia di essere sobri, eliminando così i chili di troppo e pensando alla propria salute abbattendo il consumo di bevande alcoliche. L’esplosione di brand e bevande per cocktails a zero alcol è cominciata dal 2020 e il trend si conferma costantemente in salita con bevande analcoliche che spuntano nei menù dei bar e dei ristoranti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA