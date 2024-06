L'annuncio del figlio, Gena Rowlands ha l'Alzheimer

Gena Rowlands torna a commuovere e stavolta non dal grande schermo ma nella vita. La grande attrice americana ha l'Alzheimer: lo ha annunciato il figlio Nick Cassavetes che 20 anni fa l'aveva diretta nel film The Notebook - Le Pagine della Nostra Vita accanto a James Garner e agli allora giovanissimi Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Quando la vita, tragicamente, imita l'arte. Nel film del 2004, tratto da un romanzo di Nicholas Sparks ispirato alla storia vera dei nonni di sua moglie, Gena aveva la parte di una ottuagenaria che vive in una casa di riposo dopo esser stata colpita dalla malattia che ruba la memoria. "Venti anni fa convinsi mia madre a interpretare il ruolo della Allie anziana. Passammo molto tempo parlando dell'Alzheimer e di come rappresentare un caso in modo autentico e ora, per gli ultimi cinque anni, lei ce l'ha", ha detto il 65enne regista. Gena a questo punto "e' in piena demenza. Ed e' cosi' strano: l'avevamo vissuta, lei lo aveva recitata, ed ora e' di nuovo con noi", ha aggiunto, alludendo alla malattia che aveva colpito anche la madre della Rowlands, l'attrice Lady Rowlands negli anni della vecchiaia.

All'epoca dell'uscita di The Notebook, Gena spiego' come fosse stato difficile per lei vivere quella parte, proprio perche' era passata attraverso il travaglio della malattia materna. "Se non fosse stato Nick il regista non l'avrei accettato", aveva detto parlando di un film "difficile e al tempo stesso meraviglioso". Nel dramma romantico disponibile oggi su molte piattaforme in streaming Gosling e McAdams sono una giovane coppia che si innamora durante gli anni '40. La loro storia viene letta nel presente su un taccuino da un uomo anziano (James Garner), che racconta la storia al personaggio della Rowlands. Si scopre alla fine che sono loro i protagonisti della love story del taccuino e Allie scoppia in lacrime in un raro momento di lucidita' riconoscendo nel suo interlocutore l'uomo che ha amato per tutta la vita.

Il film incasso' all'epoca 117 milioni di dollari al box office globale ed e' ancora considerato uno dei piu' popolari film d'amore dei primi anni 2000. Gena Rowlands ha 94 anni. Celebre per i dieci film interpretati con la regia del marito John Cassavetes tra cui A Woman Under the Influence - Una Moglie con Peter Falk del 1974 e Gloria del 1980 per i quali e' stata candidata agli Oscar come migliore attrice, nel 2015 ha ricevuto un Academy Award alla carriera. Il suo ultimo film e' stato, nel 2014, la commedia Six Dance Lessons in Six Weeks con Cheyenne Jackson.



