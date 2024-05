'Non mi fermerò', esce il trailer di 'I am: Celine Dion'

È uscito il primo trailer di 'I Am: Céline Dion', il documentario che racconta la battaglia personale dell'artista canadese contro la sindrome della persona rigida. Sarà disponibile su Prime Video dal 25 giugno.

"Sto lavorando sodo ogni giorno ma devo ammettere che è dura", dice una Celine visibilmente commossa nel trailer. "Mi manca tanto - continua in riferimento alle performance dal vivo - mi mancano le persone. Se non potrò più correre camminerò, se non potrò più camminare andrò a gattoni ma non mi fermerò, non mi fermerò". Sottolinea anche che la sua voce è come un direttore d'orchestra per la sua vita.

Celine è ferma dal dicembre del 2022, quando annunciò la pausa forzata dalle scene dopo la diagnosi della malattia.

'I Am: Céline Dion' è diretto da Irene Taylor, premio Emmy per Heart of the Country (2013).



