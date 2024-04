Jimmy Fallon, 10 anni di Tonight Show, 'viviamo tempi folli'

Il record di Johnny Carson, che per 30 anni ha condotto il più famoso dei talk show-varietà Usa, il Tonight Show sulla Nbc, è ancora lontano, ma l'attuale conduttore-mattatore, Jimmy Fallon, taglia un traguardo importante: dieci anni alla guida del programma. Un decennale che festeggerà con una puntata speciale di due ore in prima serata il 14 maggio. "È più della metà della mia vita che lavoro nello stesso network - ha spiegato Fallon nei panel di Deadline Contenders, dedicati alle produzioni tv principali o più attese della stagione - e sono stati fantastici. Ho iniziato con il Saturday Night Live nel 1998, e pensavo che quello potesse essere il massimo obiettivo". Ma poi "sono arrivati il Late Night With Jimmy Fallon (in onda dal 2009 al 2014) e il Tonight Show che facciamo da 10 anni. Non posso crederci, a dire la verità".

Sulla possibilità che miri adesso al record di Johnny Carson, Fallon risponde con un sorriso: "Ci provo… finché mi volete… mi sto divertendo molto, amo quello che faccio, portare divertimento alle persone". Anche perché "stiamo vivendo tempi folli" ed "io voglio proporre qualcosa da guardare che non faccia pensare". C'è "con il pubblico un interscambio continuo, ed è la reazione degli spettatori a farmi andare avanti".

Fallon aveva deciso da subito di andare avanti anche durante la pandemia, realizzando il Tonight Show da casa: "È stato merito di mia moglie (la produttrice Nancy Juvonen, ndr) - sottolinea -. Quando le ho detto che il programma si fermava per il Covid lei mi ha chiesto quale fosse il piano. Io le ho risposto che non c'era un piano e lei subito 'oh no, no. Vai subito a prendere il treppiede, organizza uno show da casa. In questo momento le persone hanno bisogno di te e questo è il tuo lavoro. Adesso che siamo tutti nei guai, tutti spaventati, devi far ridere le persone". Comunque la Nbc "è stata grande, ci ha permesso di donare così tanti soldi in beneficenza, a organizzazioni come Feeding America" e ci sono state alcune società che venendo a sapere "quello che stavamo facendo hanno raddoppiato le donazioni". Questo "è il potere che può avere ciò che facciamo". Fallon spiega anche perché rispetto ad altri conduttori di talk show, come Stephen Colbert o Jimmy Kimmel, lui nelle battute politiche non prenda una posizione: "Penso che non sia l'obiettivo del nostro show, noi vogliamo intrattenere tutti, così facciamo battute su entrambe le parti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA