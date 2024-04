Tony Bennett, all'asta i cimeli della sua collezione privata

Dalle lettere di Lady Gaga agli autografi dei Beatles: sono alcuni dei cimeli appartenuti a Tony Bennett che andranno all'asta il 18 e 19 aprile a New York. La vendita, 'Tony Bennett: A Life Well Lived', è organizzata dalla Julien's Auctions.

L'asta è un omaggio all'eredità del crooner scomparso nel 2023 a 96 anni. Tra gli oggetti ci sono anche suoi dipinti originali e sketch, degli spartiti musicali firmati da Amy Winehouse e Lady Gaga, una lettera di apprezzamento da parte di Martin Luther King Jr. dopo la sua partecipazione alla marcia per i diritti civili del 1965 da Selma a Montgomery in Alabama.

È stimata tra i 20 e i 30mila dollari.

C'è inoltre un Rolex in oro e diamanti stimato fino a 35mila dollari ed ancora uno scambio di lettere con alcuni presidenti degli Stati Uniti. Alcune di queste lettere furono inviate per il suo 75/o compleanno nel 2001. "Io e Hillary - si legge in un biglietto scritto da Bill Clinton - siamo grati per la tua amicizia. Ho avuto molti privilegi da presidente, tra questi l'opportunità di vederti esibire in diverse occasioni indimenticabili".

"È incredibile avere l'opportunità di vedere tutti questi oggetti in una collezione come questa, che rappresentano la vita straordinaria di Tony Bennett, ma anche una parte della nostra storia americana condivisa", ha detto Danny Bennett, figlio e manager dell'artista.



