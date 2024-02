Damiano dei Maneskin e Dove Cameron baci sul carpet dei Grammy

Il frontman dei Måneskin Damiano David e l'attrice e cantante 28enne Dove Cameron sono una coppia, si amano hanno voluto la loro relazione con un abbraccio e un bacio a favore di flash al gala pre-Grammy.

Hanno fatto ingresso al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills come una coppia, complici e sorridenti. Lei con un abito rosso con corpino a bustier, lui con un completo gessato classico grigio, composto da pantalone e gilet coordinati, cravatta nera e una camicia arrotolata sui gomiti che lascia vedere alcuni dei suoi tatuaggi. A Hollywood li considerano già una power couple. Gli indizi c'erano tutti: a novembre quando l'artista statunitense (di tre anni più grande di lui: sono entrambi nati a gennaio) è stata paparazzata mentre lasciava il concerto dei Maneskin in Brasile ed era già stata notata a settembre in quello di New York al Madison Square Garden una scena che si sarebbe poi ripetuta anche per altre tappe del tour.

Poi è stata la volta di una cena a Los Angeles, fino all'ufficializzazione sul red carpet.



