Harry e Meghan di nuovo al lavoro su Netflix

Harry e Meghan si stanno rimettendo in pari: i duchi del Sussex hanno in cantiere per il 2024 "una serie" di progetti per Netflix tra cui un film e due progetti "senza copione", ha annunciato oggi Bela Bajaria, capo dei contenuti della piattaforma in streaming durante il lancio delle nuove programmazioni per l'anno appena cominciato.

Nel 2020, dopo il divorzio dalla casa reale e il trasferimento negli Usa, il principe e la moglie avevano firmato un accordi di produzione quinquennale per un valore, secondo indiscrezioni, di 100 milioni di dollari. L'accordo scadrà dunque nel 2025: secondo alcuni, la produttività della coppia non sarebbe stata all'altezza del compenso ricevuto, creando dubbi dunque sulla stabilità del loro rapporto con il gigante dello streaming.

"In realtà hanno una serie di iniziative in corso di sviluppo", ha detto Bajaria nel corso dell'evento oggi a Hollywood, precisando che tutti i progetti sono "in una fase molto iniziale".

I due progetti 'unscripted' sarebbero documentari, mentre il film potrebbe essere l'adattamento del romanzo Meet Me at the Lake di Carley Fortune: è ambientato a Toronto dove Meghan ha abitato durante le riprese della serie Suits.

Finora la partnership dei Sussex con Netflix ha dato risultati contrastanti. La docuserie Harry e Meghan è stato il documentario più di successo di Netflix al lancio nel dicembre 2022, mentre sia Live to Lead che Heart of Invictus non hanno riscosso audience.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA