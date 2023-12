Celine Dion "ha perso il controllo sui muscoli"

A causa della malattia immunitaria e progressiva di cui soffre da parecchi mesi, Celine Dion "ha perso il controllo dei propri muscoli". Lo ha rivelato la sorella maggiore della cantante di My Heart Will Go On parlando con il sito canadese 7 Jours.

Claudette Dion ha detto che Celine "lavora sodo" per arginare le conseguenze della 'sindrome della persona rigida' che colpisce il sistema nervoso centrale provocando rigidità muscolare progressiva e forti spasmi, ma il futuro della sua carriera è incerto.

Celine, che ha 55 anni, nel gennaio 2022 ha cancellato i concerti a causa della malattia. In dicembre di quello stesso anno aveva annunciato che "purtroppo gli spasmi hanno un impatto in ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte provocandomi difficolta' a camminare e non permettendomi di usare le corde vocali per cantare come ero abituata". Le corde vocali "sono muscoli", ha ricordato Claudine nell'aggiornamemnto sulla salute della sorella. In maggio, la decisione di chiudere con riluttanza con le performance dal vivo: "Sto lavorando per recuperare le forze, ma le tournee sono difficii anche quando sei al cento per cento della tua forma", aveva spiegato la cantante. La 'sindrome della persona rigida' e' stata diagnosticata per la prima volta a meta' degli anni Cinquanta: e' una malattia incurabile e rarissima (colpisce una persona su un milione) che trasforma chi ne e' vittima agli ultimi stadi in "statue umane".

Alcune terapie possono alleviarne i sintomi, ma lo stadio della ricerca non avanza, secondo i familiari della Dion, a causa del piccolo numero di persone colpite. "Mi spezza il cuore vedere i suoi sforzi", ha detto la sorella: "Celine e' sempre stata cosi' disciplinata". Intanto la Dion si e' imbarcata in una inedita carriera da attrice. Il suo primo film, Love Again, uscito in maggio, e' stato accolto positivamente dalla critica. E un mese fa e' stata vista in pubblico a Las Vegas con i tre figli: era andata ad assistere una partita di hockey, in campo i Montreal Canadiens, squadra di cui e' tifosa, contro i Vegas Golden Knights, e successivamente aveva postato le foto sul suo profilo Instagram.





