Ozzy Osbourne, morirei felice se potessi esibirmi l'ultima volta

Un'ultima esibizione dal vivo. E' il desiderio di Ozzy Osbourne, il quale, in un'intervista a Rolling Stone, ha detto che morirebbe felice se potesse tornare ancora una volta sul palco per esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi fan. "Se non posso più esibirmi regolarmente. - ha detto - vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show dove posso dire, 'Hey, grazie a tutti per la mia vita'. Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice'". Lo scorso febbraio, il rocker britannico, 74 anni ed ex frontman dei Black Sabbath, aveva annunciato di non essere più in grado fisicamente di fare tournée. Quattro anni prima subì danni alla spina dorsale a causa di un incidente. Fu sottoposto anche a diversi interventi chirurgici. In uno di questi gli fu trovato un tumore alle vertebre. Nel 2020, invece, gli è stato diagnosticato il Parkinson. Nell'intervista ha aggiunto che non cerca compassione e cita come esempio Phil Collins. "Ho visto Phil Collins esibirsi di recente. Ha praticamente i miei stessi problemi. Va sul palco in sedia a rotelle. Io non potrei farlo".



