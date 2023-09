Travis Kelce si sbilancia sulla storia con Taylor Swift, "ho i paparazzi in casa"

Amore, amicizia o trovata pubblicitaria? Legioni di Swifties si sono collegati al podcast New Heights dei fratelli e campioni di football Travis e Jason Kelce per decifrare con l'aiuto dell'interessato il terremoto provocato da Taylor Swift quando è apparsa a sorpresa nel palco di Travis, il 'tight-end' dei Chiefs di Kansas City, provocando una valanga di gossip. Oltre un milione di abbonati, molti in linea per la prima volta, hanno seguito la trasmissione settimanale dei fratelli rivali (Jason gioca con gli Eagle di Filadelfia) in cui discussioni tecniche sullo sport più popolare d'America si sono mescolate a battute sul pettegolezzo del giorno a cui Travis ha accennato nel teaser parlando di "qualcosa che solo io mi sono provocato. La mia vita personale? Non è più personale".

Dopo domenica, quando Taylor è apparsa allo stadio accanto ad amici e parenti di lui tra cui la madre Donna Kelce, Travis Kelce si è ritrovato i paparazzi fuori casa. "Vivo sulle montagne russe", ha dichiarato. "E applausi a lei per essere venuta. Ci son volute le palle", ha aggiunto il tight-end - un ruolo che, sempre nel podcast, ha definito da "idraulico, o elettricista, della squadra - parlando di una serata memorabile, e non solo perché i Chiefs hanno vinto 41 a 10. Taylor ha riscosso consensi nell'entourage del campione: "Straordinario quanto tutti avevano da dire soltanto cose belle sul suo conto". A fine partita i due protagonisti si sono dileguati sulla Chevelle di lui, una Chevy decapottabile del 1970 che Travis nel podcast ha definito la "getaway car" (ma è il titolo di una canzone di Taylor), mentre negli spogliatoi il coach dei Chiefs, Andy Reid, si faceva bello per esser stato lui a farli incontrare. "Andy conosce la famiglia Swift", ha confermato Jason: "È stato lui il Cupido?". dal fratello, né conferme né smentite: "Non ho mai visto un Cupido così grosso".

L'America ha già conosciuto due power couples tra sport e spettacolo: Joe DiMaggio e Marilyn Monroe e poi Tom Brady e Gisele Bundchen. Intanto, grazie all'effetto Taylor, del gossip del giorno si è occupato perfino il New Yorker, mentre la vendita delle maglie di Travis è svettata del 400% e la National Football League ne ha preso nota. Anche se Travis è famoso sui campi di gioco e fuori (ha vinto due Super Bowl e condotto una puntata di Saturday Night Live - Taylor è un ben altro ordine di grandezza: Killatrav, il profilo Instagram di lui, ha 3,3 milioni di seguaci, contro i 273 milioni di lei. "Quel che è successo domenica lo ha messo su un piano completamente diverso rispetto a prima. Questa è celebrità agli steroidi", ha commentato Daniel Durbin, esperto di comunicazione della University of Southern California. Come che vada la relazione, la nuova dose di celebrità potrebbe comunque aiutare il campione che, come la Swift, ha 33 anni: un'età in cui molti sportivi cominciano a pensare al dopo carriera. Alcuni finiscono in tv come commentatori, altri puntano a Hollywood, mentre la star del basket LeBron James ha lanciato una marca di tequila e parla di comprare la propria squadra come del resto ha fatto David Beckham con l'Inter Miami.



