Valentino, Alessandro Michele nuovo direttore creativo

Valentino ha annunciato in una nota, a pochi giorni dall'uscita di Pierpaolo Piccioli dal ruolo di direttore creativo della maison, la nomina di Alessandro Michele (ex Gucci), che assumerà l'incarico a partire dal 2 aprile. "Nel suo nuovo ruolo Alessandro Michele sarà basato a Roma - prosegue la nota - cuore creativo della maison e la città dove è stata fondata nel 1960. Questo momento segna l'inizio di un nuovo viaggio volto a far continuare a splendere nel mondo i valori unici del brand, il suo patrimonio e i suoi codici couture attraverso la straordinaria prospettiva e la ricca esperienza di Alessandro Michele".



