Accessori sempre più complementari, macro se look è minimal

Se dalle ultime passerelle di moda sembra emergere, tra i vari trend, anche un ritorno ad un look elegante ma minimal, forme poco appariscenti e colori neutri, passa agli accessori il compito di rendere particolare e personale ogni look. Da Milano Fashion&Jewels, isalone dedicato esclusivamente a questo settore aperto fino al 21 a Fiera Milano Rho, la parola usata per descrivere la nuova tendenza è 'esagerato'. Dai bijoux alle borse e cappelli, ogni proposta ha un unico scopo: non passare inosservati.

"Se lo stile è minimal, il bijoux si deve invece vedere e molto bene - ha detto la fashion editor Lisa Mancini in uno dei workshop organizzati oggi per Elle Talk - Gli accessori completano il look e soprattutto devono essere in versione macro". Così su un paio di jeans e un blazer nero, spicca la collana che con più giri arriva fino alla scollatura e ad ogni giro c'è una perla più grande fino ad arrivare alle dimensioni di una pallina di ping pong. Per arricchire un semplice abito bianco l'attenzione si sposta sulle orecchie addobbate con maxi pendenti o addirittura infiocchettate con nastri rossi. Al posto dei polsini della scontata camicia bianca, ci sono bracciali in acciaio e gli anelli si indossano sopra i guanti.

Anche la borsa diventa in formato gigante. Dalla clutch al bauletto, fino alla shopper e alle hobo (la forma a mezzaluna) tutte saranno in versione extra-large, abbastanza grandi da contenere il necessario.

Proprio ad una borsa Milano Fashion&Jewels (600 brand, 45% dall'estero) ha voluto affidare il suo messaggio a sostegno dell'universo femminile in un momento in cui l'essere donna è sempre più al centro di drammatici fatti di cronaca. Simbolo di questa edizione è una shopping bag in tela con la scritta 'I wear what I want' e il nastro rosso contro la violenza sulle donne. Nel vialone centrale dei padiglioni di Fiera Milano, dove sono in corso anche Micam (salone delle calzature), Mipel (pelletteria), The One Milano e da domani pure Lineapelle, è stata inoltre sistemata una installazione con una panchina rossa e un albero di ulivo con appese le scarpe rosse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA