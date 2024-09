I consumatori vogliono più proteine. Anche nel dessert

L'ossessione per le proteine ​​ha raggiunto una nuova frontiera: il dessert che si pensava esclusivo paradiso dei golosi amanti del dolce. Lo yogurt aggiunge proteine, la ricotta impazza per fare il gelato, il te all'asiatica prevede anche latte con dentro proteine in polvere e poi budini, biscotti, barrette, creme spalmabili. I marchi alimentari hanno fiutato il business e si stanno orientando già da un po' sulla produzione di dessert proteici. Alcuni già li vediamo nei supermercati, altri arriveranno: su tutti che siano gelati, yogurt, snack c'è la scritta che attira: 'alto contenuto proteico". E nel resto del settore alimentare le novità sul tema proteico aumentano come ad esempio la pasta con farina di lupini lanciata sul mercato recentemente dal popolare brand La Molisana.

L'emergere di dolci proteici è legato alla crescita di domanda , un'ondata di consumatori che vogliono aumentare le loro proteine ​​ed evitare zuccheri aggiunti.

L’aggiunta di proteine a questi dessert può provenire da diverse fonti, come proteine del siero di latte, proteine vegetali (come quelle provenienti da piselli o soia), proteine caseine o altre fonti proteiche.

Come afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sebbene gli alimenti fortificati (quelli addizionati di micronutrienti e/o altre sostanze di interesse nutrizionale) contengano una maggiore quantità di nutrienti selezionati, “non c’è nulla che possa sostituire una dieta equilibrata e di qualità che fornisca quantità adeguate di energia, proteine ​​e grassi essenziali” e altri costituenti dietetici necessari per una salute ottimale. Ciò significa che l’assunzione di prodotti arricchiti non sostituisce una dieta sana nel suo insieme.

Questi dessert ad alto contenuto proteico possono essere progettati per avere meno zucchero e dare un tocco di salute a torte, biscotti e altre indulgenze, affermano i consumatori. Tuttavia, i dietologi seguendo le linee dell'oms ritengono che la maggior parte delle persone con diete onnivore ottiene proteine ​​sufficienti dagli altri pasti.

Di fatto una dieta ricca di proteine e povera di zuccheri è il nuovo mantra, specie per gli sportivi e così fare frullati proteici è diventato un esempio di concedersi sfizi senza sensi di colpa.

Ad esempio dopo l’allenamento: molti esperti consigliano di consumare una fonte di proteine dopo l’allenamento, poiché questo può aiutare nella riparazione e nella crescita muscolare. Un dessert proteico post-allenamento può essere una scelta eccellente per soddisfare questa esigenza. Le proteine aiutano anche a ripristinare le scorte di glicogeno muscolare

Come spuntino tra i pasti: per mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue e prevenire picchi di fame. È una scelta particolarmente utile se senti il bisogno di qualcosa di dolce e vuoi evitare opzioni ad alto contenuto calorico.Come dessert serale: alcune persone preferiscono consumare un dessert proteico come ultimo pasto della giornata. Questo può contribuire a fornire una sensazione di sazietà e soddisfare il desiderio di qualcosa di dolce senza aggiungere troppe calorie.



Come parte di una colazione proteica: puoi anche integrare un dessert proteico nella tua colazione per iniziare la giornata con un apporto proteico. Ad esempio, puoi mescolare uno yogurt proteico con frutta e cereali integrali.



Le ricerche di "dessert proteici" su Google hanno raggiunto i livelli più alti di sempre negli ultimi mesi, secondo Google Trends. Fairlife, un prodotto a base di latte ultra filtrato e senza lattosio venduto dalla Coca-Cola con più proteine ​​e meno zucchero del latte normale, ha registrato un aumento del 30% nelle vendite quest'anno rispetto all'anno scorso, afferma una portavoce dell'azienda. Uno dei tre usi più popolari di Fairlife è con dessert come biscotti e torte disponibile in cinque gusti tra cui cioccolato e fragola. Lo si trova su Amazon ma non c'è supermercato italiano che non abbia simili latti ultra proteici, specie al cioccolato.

Tutto si basa sull'idea, più o meno verificata, che non si assumano abbastanza proteine. Secondo un sondaggio condotto a febbraio da Mintel su 2.000 persone, circa un adulto su cinque negli Stati Uniti ha dichiarato di temere di non assumere abbastanza proteine. I medici non sono dello stesso parere: "La persona media assume più che abbastanza proteine", afferma Joanne Slavin, professoressa di scienza alimentare e nutrizione presso l'Università del Minnesota.

Concentrarsi sulle proteine ​​ha senso soprattutto per i bambini in crescita, gli anziani e i bodybuilder, aggiunge. Mangiare più proteine ​​aiuta a sentirsi sazi dopo i pasti e a sviluppare la massa muscolare, afferma Grace Derocha, dietologa qualificata e portavoce dell'Academy of Nutrition and Dietetics. Mangiare troppe proteine ​​potrebbe causare disidratazione e squilibri nutrizionali, dice. Raccomanda un minimo di 54 grammi di proteine ​​per un adulto di 70 kg. Quella quantità di proteine ​​corrisponderebbe a circa due uova, una tazza di yogurt greco e una porzione di salmone.L'assunzione di proteine ​​dipende dagli obiettivi di salute, età, sesso, condizioni di salute, storia familiare. Ma ci sono molte altre cose da considerare quando si costruisce una dieta sana."Se qualcuno è così concentrato sulle proteine, sta assumendo abbastanza fibre?" chiede Derocha. "Stai assumendo abbastanza vitamine e minerali dai cereali integrali, dalla frutta e dalla verdura, dalle fonti di grassi salutari per il cuore?"Anche alcuni dessert proteici preparati con alcoli di zucchero o loro sostituti possono causare mal di testa.

Tuttavia, l'appeal per i cibi ricchi di proteine ​​è in aumento: il Wall Street Journal ha dedicato una pagina recentemente. Le vendite di cibo con 25 grammi o più di proteine ​​a porzione sono aumentate di quasi l'8% tra luglio 2023 e giugno 2024, secondo un'analisi dei rivenditori statunitensi condotta dalla società di ricerche di mercato NielsenIQ. Questa è stata una crescita delle vendite più rapida rispetto ai prodotti con meno proteine ​​a porzione, come mostrano gli stessi dati.

Nuove ricette da scambiare.

Le persone esaminano e condividono ricette di dessert proteici sui social media. I contenuti con un hashtag o una didascalia che menziona "dessert proteico" hanno generato 68 milioni di visualizzazioni su TikTok tra inizio aprile e inizio luglio, il 22% in più rispetto ai 90 giorni precedenti, secondo i dati forniti da dcdx, una società di ricerca e strategia focalizzata sui consumatori della Generazione Z, e Tubular Labs, una società di analisi video.Erin Oprea, personal trainer di Nashville, Tennessee, afferma che il gelato proteico le consente di gustare un dessert e di raggiungere i suoi obiettivi dietetici a basso contenuto di zuccheri e ad alto contenuto proteico. Prepara il suo piatto mescolando latte, polvere proteica alla vaniglia, mix per budino alla vaniglia senza zucchero e polvere di burro di arachidi e quest'estate ne ha mangiato una pallina al giorno. Non sono solo i frequentatori di palestre a divorare dessert proteici. Kim Cauti, una food blogger che vive a Providence, Rhode Island, inventa ricette di dessert proteici come gelato al cioccolato, burro di arachidi e ricotta e biscotti s'mores. Le ricette sono più divertenti di un altro piatto di carne, dice.

Anche alcuni dessert originari dell'Asia sono ricchi di proteine, tra cui il budino di tofu o il dessert filippino halo-halo, spesso preparato con fagioli zuccherati. Megan Henderson, un'avvocatessa trentunenne di Denver, afferma che quando vuole aumentare il suo consumo di proteine ​​in modo dolce, le piace assaggiare il taho, un dessert filippino a base di strati di tofu con perle di tapioca e sciroppo di zucchero di canna.

I dessert proteici si adattano a una serie di esigenze dietetiche, comprese le diete ad alto contenuto proteico, quelle chetogeniche, le diete a basso contenuto calorico e le diete per il controllo del peso.

È importante sottolineare in conclusione che, sebbene i dessert proteici possano offrire questi benefici, è fondamentale mantenerne un consumo moderato e bilanciare la dieta con una varietà di altri alimenti nutrienti. Inoltre, è sempre consigliabile consultare un professionista della salute o un dietologo prima di apportare modifiche significative alla propria dieta.

