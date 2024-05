Anche a Trento compaiono le tende pro Palestina

Sono comparse anche nel parco di piazza Dante, a Trento, una quindicina di tende per manifestare solidarietà alla Palestina, al pari di quanto avvenuto negli ultimi giorni in alcune delle principali città italiane. La manifestazione, organizzata dall'Assemblea di solidarietà con la Palestina, nata nei mesi scorsi in relazione all'invasione della Striscia di Gaza, intende esprimere solidarietà alla popolazione della città di Rafah.

Per gli organizzatori, si tratta di un vero e proprio "accampamento" contro "l'attacco a Rafah da parte dell'esercito israeliano".



