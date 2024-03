Fiera Didacta Italia, settima edizione dal 20 marzo a Firenze

E' stata presentata oggi a Firenze la settima edizione, dal 20 al 22 marzo alla Fortezza da Basso, di Fiera Didacta Italia, l'appuntamento fieristico dedicato all'innovazione del mondo della scuola, che quest'anno ha in programma 1.780 eventi rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico, a cura di Indire, presenta un ampio ventaglio di seminari e workshop, dalla scuola 0-6 ai percorsi post diploma. Il ministero dell'Istruzione e del merito sarà presente con un fitto calendario di eventi.

Anche il ministero dell'Università e della ricerca sarà presente insieme alla Conferenza dei rettori delle università italiane con un proprio stand, nel padiglione Arsenale, e 20 Atenei parteciperanno con un proprio spazio espositivo: fra i temi che verranno trattati l'Erasmus italiano, le opportunità e le sfide dell'intelligenza artificiale, i modelli innovativi della didattica universitaria, l'interdisciplinarietà, l'orientamento, le soft skills, il blended learning. Il ministero della Cultura avrà uno spazio istituzionale dove presenterà la 'Carta della cultura Giovani' e la 'Carta del merito'.

A Didacta sarà inoltre possibile visitare un'ampia sezione espositiva con le principali aziende della filiera della scuola e dell'istruzione. Sono 400 gli espositori in totale (+17% rispetto all'edizione 2023) su 45mila metri quadrati di superficie espositiva distribuiti in 9 padiglioni: dal settore della cancelleria e dell'editoria alle tecnologie informatiche, dall'educazione ambientale e motoria agli arredi scolastici e alla refezione.



