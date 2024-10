Studenti in presidio a Torino per la Palestina e il Libano

Si sono ritrovati in un centinaio questo pomeriggio in piazza Vittorio Veneto, nel centro di Torino, in presidio per chiedere il cessate il fuoco in Libano e in Palestina. La manifestazione era organizzata dall'associazione studenti libanesi.

Una fiaccolata pacifica per dire "con forza", come hanno spiegato i manifestanti, "stop ai bombardamenti israeliani".

Intorno alle bandiere palestinesi e libanesi, srotolate a terra, sono stati accesi dei lumini.

"Siamo preoccupati per le notizie che arrivano dal Libano - ha spiegato uno studente - La mia famiglia è dovuta fuggire, in fretta, lasciando ogni cosa. La nostra speranza è che l'Italia e l'Europa facciano qualcosa per fermare questa guerra che ormai sta investendo tutto il Medio Oriente".



