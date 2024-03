Scuola: disputati i Campionati italiani di Geografia

Resi noti i vincitori all'8/a edizione dei Campionati Italiani della Geografia, dedicati alla scuola secondaria di primo e secondo grado e tenutisi a Carrara con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune. La manifestazione, promossa da Sos Geografia, ha coinvolto 2.800 studenti, di 119 scuole, di 64 province, 19 regioni, più una scuola italiana all'estero (a Pola, in Croazia). Gli studenti si sono collegati on line con l'Iis "Domenico Zaccagna" di Carrara per rispondere a 300 quesiti, suddivisi in 10 blocchi tematici, su geografia, geografia fisica e umana, difesa dell'ambiente, carte mute, diritti umani, geopolitica, storia delle esplorazioni e bandiere.

Vincitori dei giochi individuali sono stati per il primo grado Lorenzo Biagini di Capannori (Lucca), e per il secondo Gabriele Bernardi di Mariano Comense (Como). Al secondo e terzo posto si sono piazzati, rispettivamente Gabriele Cattaneo di Capannori e Vittorio Parziale di Bacoli (Napoli), mentre, per il secondo grado, Francesco Po di Carpi (Modena) e Greta Zandonatti di Rovereto (Trento).

Nella classifica a squadre hanno primeggiato, per il primo grado l'Istiuto "1° Paolo di Tarso" di Bacoli (Napoli), seguiti dall'Ic Camigliano di Capannori e dall'Ic Sauro Errico Pascoli di Napoli, mentre per il secondo grado l'Itet 'Fontana' di Rovereto (Trento) seguito dal Meucci di Carpi e dal Monnet di Mariano Comense.

Il premio per il miglior video è andato all'Iiss 'Galilei' di Poppi (Arezzo) seguito dall'Iiss 'Colamonico Chiarulli' di Acquaviva delle Fonti (Bari) e dall'Itet Pascal' di Foggia.

I Campionati Open, a cui erano iscritte una cinquantina di persone, sono stati vinti da Cesare Targher di Folgaria (Trento) seguito da Simone Bolzonaro di Anguillara Veneta (Padova) e da Nicolas Abbrescia di Grottamare (Ascoli Piceno). I primi tre classificati delle sessioni, insieme ai secondi classificati del loto istituto, con i loro docenti, saranno ospiti a maggio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ad Equi Terme, e del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano al Centro Montagna Verde di Apella.

I primi classificati per il miglior video parteciperanno, invece al Festival delle Geografie di Levanto (Spezia) dall'11 al 14 aprile. Sabato 23 marzo, dalle 10 alle 13, si svolgeranno, in presenza, le premiazioni alla scuola Zaccagna-Galilei a Carrara.



