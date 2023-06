(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La comoagnia aerea Wizz Air è stata nominata per il terzo anno consecutivo la "low-cost" più sostenibile ai World Finance Sustainability Awards 2023.



World Finance ha elogiato le credenziali di sostenibilità di Wizz Air e l'impegno a ridurre l'intensità delle emissioni di un ulteriore 25% entro la fine del decennio. La giuria ha riconosciuto il continuo investimento della compagnia aerea nella tecnologia più recente, il rinnovo della sua flotta di aeromobili, le iniziative per l'efficienza del carburante, le partnership per il carburante per aviazione sostenibile (Saf), compresi gli investimenti in ricerca e sviluppo e l'esplorazione di aeromobili alimentati a idrogeno con Airbus.



Giunti alla sua quinta edizione, i World Finance Sustainability Awards celebrano le aziende che mettono la sostenibilità in prima linea nelle operazioni. Le categorie del premio coprono trenta segmenti industriali, dalla sanità e la valuta digitale all'aviazione. (ANSA).