(ANSA) - BRASILIA, 18 GIU - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha presentato ufficialmente la sede della conferenza sul clima COP 30 che si terrà nel 2025 nella città di Belem, capitale dello stato amazzonico del Parà.



Nell'occasione è stata ufficializzata la concessione allo stato del Parà del terreno del vecchio aeroporto di Belém 'Brigadeiro Protásio Oliveira' per la costruzione del cosiddetto 'Parque da Cidade' dove si svolgerà il vertice vero e proprio.



Il terreno è valutato 340 milioni di reais (circa 65 milioni di euro) e ha una superficie di 500mila metri quadrati. Il costo delle opere è stimato in 390 milioni di reais (74 milioni di euro circa) e, afferma il governo, sarà finanziato dal settore privato.



Un'altra iniziativa in vista della COP 30 è il dragaggio del porto di Belem che prevede di portare il pescaggio del canale d'entrata a 9 metri per consentire l'attracco delle crociere e aumentare il flusso turistico della città.



La pianificazione comprende anche proposte su miglioramenti nell'area della mobilità urbana di Belem, con l'obiettivo di adeguare i principali corridoi della città, oltre che opere di sviluppo e ammodernamento tecnologico e miglioramento degli spazi pubblici in linea con i principi della sostenibilità dell'Agenda 2030 e Nuova Agenda Urbana.



La candidatura brasiliana era stata proposta a novembre del 2022, durante la COP 27, tenutasi a Sharm El-Sheik, in Egitto.



La 30a edizione del vertice, a novembre del 2025, segna il primo incontro organizzato nella regione amazzonica la cui preservazione rappresenta uno dei punti principali dell'agenda climatica internazionale. (ANSA).