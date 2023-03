(ANSA) - ROMA, 07 MAR - E' stata completata al largo di Pantelleria l'installazione del primo dispositivo 'Iswec' (Inertial Sea Wave Energy Converter) al mondo, sviluppato da Eni, Politecnico di Torino e Wave for Energy (spinoff dello stesso ateneo), in grado di convertire l'energia proveniente dal moto ondoso per fornire direttamente elettricità rinnovabile all'isola.



Il dispositivo, a circa 800 metri dalla costa e collegato alla rete elettrica dell'isola, potrà raggiungere i 260kW di picco di produzione di energia elettrica da moto ondoso. La campagna sperimentale, condotta in reali condizioni di esercizio, porterà a risultati utili per lo sviluppo dei dispositivi di seconda generazione già in fase di studio.



Lo rendono noto Eni e il Politecnico di Torino in un comunicato congiunto. (ANSA).