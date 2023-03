Missione clima, a Bologna nasce lo sportello per l'energia

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Il Comune di Bologna, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, ha varato un nuovo servizio gratuito per ricevere informazioni sul tema energia e sulle opportunità legate alla transizione energetica.



Lo sportello energia, gestito dall'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), sarà attivo da oggi.



A presentare l'iniziativa in conferenza stampa a Palazzo d'Accursio sono state Anna Lisa Boni, assessora al Coordinamento transizione ecologica e patto per il clima e la vicesindaca con delega al Clima, Emily Clancy.



"Non riusciremo a raggiungere l'obbiettivo dello zero emissioni entro il 2030 senza il contributo dei cittadini, che è fondamentale - spiega Clancy - lo sportello del Comune vuole dare informazioni pratiche su come migliorare i propri comportamenti e come ridurre le emissioni nelle proprie abitazioni. Anche per contrastare la povertà energetica è importante dare ai cittadini informazioni che li aiutino a spendere memo e a consumare meno, raggiungendo un doppio obiettivo importante".



Verranno fornite indicazioni su energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio e consumi consapevoli, misure di contrasto alla povertà energetica ma non consulenza commerciale sui gestori o fornitori di servizi energetici.



"L'iniziativa - aggiunge Boni - rientra nell'ambito di Bologna Missione Clima". Bologna è infatti una delle 100 città, selezionate dalla Commissione Europea, che lavoreranno per raggiungere la neutralità 20 anni prima rispetto all'obiettivo dell'Unione Europea.



"Bologna è coordinatrice del gruppo di 9 città italiane, di cui fanno parte anche Roma, Milano, Torino, Parma, Bergamo, Prato , Firenze e Padova, che partecipano all'iniziativa europea Missione Clima. Abbiamo presentato un bando a nome delle 9 città per lavorare insieme verso la neutralità climatica e ieri abbiamo avuto esito positivo - ha aggiunto Boni - un bellissimo risultato che permetterà a Bologna di essere leader sia a livello nazionale che europeo su questi temi". (ANSA).