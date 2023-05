Lotta ai tumori, la Lilt presenta squadra di Dragon Boat

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Presentare e dare sostegno alla neonata squadra dilettantistica di Dragon Boat "Sirene Partenopee" composta da 20 donne operate di cancro al seno. E' l'obiettivo dell'evento di beneficenza in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 al Museum Cafè, in Largo Corpo di Napoli, Piazzetta Nilo, promosso dall'associazione "Donna come prima"-Lilt Napoli, Lega Italiana Lotta Tumori.

L'Associazione, costituita nel 1992 come filiazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Napoli, spiegano le promotrici - "è sorta con l'intento di riunione le donne operate al seno e mettere a loro disposizione esperienze vissute per un tranquillo prosieguo della vita ed un sereno reinserimento nella famiglia e nella società".

"L'Associazione - spiega la dottoressa Boscaino, vicepresidente - conta più di 500 iscritte e si avvale della collaborazione dei servizi della Lega Tumori e dei sanitari della Fondazione Pascale per consultazioni preferenziali alle socie che ne fanno richiesta".

I fondi dell'Associazione provengono dal tesseramento, da manifestazioni teatrali e sociali e dall'annuale Kermesse Natalizia, che si svolge in locali messi a disposizione dall'Amministrazione della Fondazione Pascale. Le somme raccolte vengono utilizzate per l'acquisto di protesi provvisorie alle mastectomizzate; di apparecchi e braccioli per la pressoterapia; di materiale vario ad uso delle divisioni di senologia, di oncologia medica e di riabilitazione. L'obiettivo principale dell'associazione "Donna come prima" è proprio quello di sostenere e spingere le donne che vivono l'esperienza della lotta al tumore al seno a riprendere in mano la loro vita, e in questo senso lo sport è uno strumento fondamentale per una ripresa fisica e psicologica.

"Sirene Partenopee" è la prima squadra dilettantistica napoletana di Dragon Boat, una disciplina sportiva che si svolge su imbarcazioni di circa 13 metri con poppa e prua che ricordano un dragone e che, grazie alle sue peculiarità, è uscita dall'ambito puramente sportivo e da anni è impiegata per supportare la ripresa e il benessere psicofisico delle donne operate per un cancro al seno e per promuovere la prevenzione cardiovascolare.

"Venti atlete che pagaiano insieme al ritmo di un tamburo su un'imbarcazione con testa e coda di drago - dice Eleonora D'Angelo, capitano della squadra -. Oggi anche Napoli risponde all'appello. E questa iniziativa ha bisogno di grande sostegno per poter dare sempre più possibilità, a più donne, di ritrovare, grazie al mare e allo sport, la forza per ricominciare".

"Siamo onorati e fortemente coinvolti in questo evento - spiegano Alessandro Cerrone e Valerio Begonja, soci di Museum caffè - il nostro è uno spazio aperto non solo all'intrattenimento e alla cultura ma anche per iniziative di sensibilizzazione su temi così importanti che riguardano tutti noi." All'evento saranno presenti il presidente della Lilt, Adolfo Gallipoli D'Errico, la vicepresidente dell'Associazione "Donna come prima", Rosaria Boscaino e l'intera squadra delle Sirene partenopee che darà la sua testimonianza. A sostegno della causa durante l'evento si esibirà il cantautore napoletano Emilio Carrino, una delle voci del coro giovanile del San Carlo.

