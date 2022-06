Federico II avvia corso su gestione rischio in sanità

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - L'Università Federico II di Napoli ha inaugurato il corso di perfezionamento in 'Helthcare Risk management e patient safety'. Il corso è istituito presso il Dipartimento di Sanità pubblica. Obiettivo del percorso formativo, alla quarta edizione, è trasferire una più ampia e articolata cultura sul Risk management aziendale che consenta di identificare e valutare tutti i fattori di rischio che gravano sulla gestione delle strutture sanitarie. Il percorso didattico e formativo si articola in lezioni, laboratori, esercitazioni su temi quali la cultura della sicurezza e la qualità delle cure con una panoramica su modelli nazionali e internazionali; metodi e strumenti per la prevenzione del rischio, la gestione del cambiamento e l'implementazione di azioni di miglioramento della qualità; clinical governance e life skills; responsabilità professionale e gestione del rischio. Il corso si arricchisce inoltre di tirocini individuali. "'Il Dipartimento di Sanità pubblica nella sua sezione di igiene - spiega Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II - si cimenta ancora una volta, dopo tre edizioni di successo, con un corso di perfezionamento sul Risk management per la prevenzione dei rischi in ambiente sanitario''. L'inaugurazione del percorso formativo è stata occasione per un incontro nel corso del quale si sono svolte tavole rotonde che hanno coinvolti numerosi relatori e docenti che hanno affrontato i temi del Risk management e trapianti d'organo, del rischio clinico, dell'importanza e delle possibilità offerte dallo svolgimento di interventi in videoconferenza. Tra i temi anche la direttiva Ue 431/2022 e i farmaci pericolosi. (ANSA).