(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Quando la dieta mediterranea diventa un gioco. Per essere conosciuta e interiorizzata meglio dai più giovani. E' l'iniziativa promossa dall'Istituto comprensivo 1° Cangemi di Boscoreale, guidato dalla dirigente scolastica Carmela Mascolo, e dall'Asl Napoli 3 Sud. Domani, dalle 9, nella sede della scuola si terrà la manifestazione conclusiva del 'Gioco della dieta mediterranea - Scuole che promuovono salute'. Lo slogan è 'Oggi bambini amorevoli...Domani consumatori consapevoli' In continuità con i precedenti piani di prevenzione, il programma Scuole Promotrici di Salute è uno dei programmi fondamentali anche nel Piano regionale della prevenzione (PRP) Campania 2020-25.

La finalità del Programma è quella di fornire gli strumenti per consentire il passaggio da una "Promozione della Salute", realizzata prevalentemente dagli operatori sanitari all'interno degli edifici scolastici, a un modello di "Scuola Promotrice di Salute", che assume consapevolmente su di sé la titolarità dell' Educazione e Promozione della Salute.

Le classi III e IV della scuola primaria dell'istituto hanno partecipato, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, al Progetto "GIOCO DELLA DIETA MEDITERRANEA" promosso dalla UOC SIAN del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 Sud, guidato da Pierluigi Pecoraro.

La realtà vede infatti un numero crescente di bambini con abitudini alimentari scorrette, sedentarietà ed eccesso ponderale, ulteriormente aggravata dalla pandemia. Per prevenire l'insorgenza di importanti patologie croniche come diabete, ipertensione arteriosa, cancro ed obesità, è importante intervenire fin da piccoli promuovendo uno stile di vita sano.

Attraverso il "Gioco della Dieta Mediterranea", gli alunni hanno appreso le buone abitudini alimentari, scegliendo uno stile di vita attivo e riscoprendo tutti quegli alimenti che appartengono alla nostra terra. I bambini sono stati coinvolti nella scoperta dei cibi e dei sapori della dieta mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell'umanità - UNESCO.

Le attività svolte dai bambini delle classi III e IV della scuola primaria, richiamano il "Gioco dell'Oca". Ogni classe ha ricevuto una scatola del Gioco, contenente: 1 tabellone con un percorso di 8 step e 8 cards su cui sono state riportate le nozioni, le attività/laboratori svolte a scuola ed a casa.

Ogni step ha approfondito ed implementato una tematica sulla dieta mediterranea e sull'attività fisica.

Nel corso dell'anno scolastico, sono stati consegnati alle classi che hanno aderito al Progetto, prodotti alimentari ( Pasta, confezione di legumi, olio) per realizzare la parte pratico-esperienziale del Gioco.

Le classi coinvolte hanno partecipato con entusiasmo, i loro genitori hanno collaborato alle iniziative che gli insegnanti comunicavano periodicamente e partecipato ai diversi incontri con gli operatori sanitari e gli insegnanti: ottimi momenti per conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione.

All'evento interverranno, con la dirigente Mascolo, i medici Michele Carotenuto e Raffaella Serrapica con la collaborazione del dottor Giuseppe Parente. (ANSA).