'Muu Mozzarella', 10 anni con un milione di bocconcini serviti

(di Angelo Cerulo) (ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - "Il nostro menu è 'glocal': gli elementi che compongono il piatto sono locali ma l'anima è molto europea; l'idea è quella di rivoluzionare l'approccio a un prodotto tradizionale e iconico come la mozzarella mantenendo sì un legame stretto con la dieta mediterranea, ma dando ai piatti un tocco moderno e cosmopolita". Spiegano così la loro 'filosofia' i due giovani imprenditori napoletani Sasi Maresca e Dario Moxedano, alla guida del format di ristorazione Muu Mozzarella celebrando, in un incontro, i dieci anni dal lancio del progetto. Un milione di bocconcini serviti, cinque locali aperti, piatti diventati iconici: l'iniziativa imprenditoriale nel settore del food in cui la bufala è protagonista si rifà il look. Nuovo logo, nuovo naming, nuovo stile: Muu Mozzarella Hosteria Latteria. E per l'occasione il prodotto è stato servito in un oggetto di design ideato da Titti Gallucci di Eleit: "Pyxis", porta mozzarella in ceramica dalle forme definite 'sinuose'.

Sottolinea Maresca: "Vogliamo continuare a sviluppare la nostra idea di rivoluzionare il prodotto mozzarella di bufala campana ma anche i prodotti a pasta filata, in Italia come all'estero. I nostri 10 anni si accompagnano con un 'rebranding' importante con i locali ancora più pop in modo che il cliente faccia una esperienza a 360 gradi che coinvolga non solo il gusto ma tutti i sensi". Privilegiando l'area di produzione della mozzarella di bufala Dop del Casertano e dell'Agro Aversano rispetto al Salernitano ("ma senza nulla togliere alla zona di Battipaglia e di altre aree della provincia di Salerno che sono al top" specifica), Maresca evidenzia: "Abbiamo abbracciato i sapori di quella zona perché il sapore della mozzarella si adatta a tutti i piatti che proponiamo. E' meno 'neutra' e da' quel quid in più ai piatti". Nel 2012 i giovani operatori progettano il format, nasce "Muu Muuzzarella Lounge" con menù a tema. Nel 2013 il progetto diventa realtà e nel quartiere Chiaia inaugura il primo "Muu Muuzzarella" (oggi con un team di giovani formato da Fabrizio, Matteo, José, Massimo e Omar). Alcuni piatti sono sempre richiesti: il "pesto e mela" (bocconccini di mozzarella di bufala con mela croccante pink e pesto di basilico), la "rattacasa" (pasta e patate con provola, servita nella grattugia rotonda su cui grattare direttamente il parmigiano), la "tartare di tonno" (cubetti di mozzarella dop e crudo di tonno con limoni di Sorrento su un velo di pesto di basilico), il "tiramimuu" (servito in una piccola caffettiera) e la "muu cheesecake", rivisitata con ricotta e burro di bufala.

Nel 2015 aprono in città altri due "Muu"; nel 2016 a Porto Cervo ecco il primo "Muu Temporary". Nel 2019 il format sbarca a Milano e nel 2021 a Caserta. Nel 2022 si sviluppa un nuovo "MUU" che si apre ai prodotti a pasta filata e derivati del latte, come ricotta, caciocavallo, provola, fiordilatte e piatti tradizionali. Di qui la scelta di un'operazione di rebranding "pop" che lancia "Muu Mozzarella" Hosteria. L'espansione continua con l'apertura, a fine 2023, nel centro commerciale MaxiMall di Pompei. Nei ristoranti di Caserta e Pompei anche uno speciale angolo caffè, e ci sarà un format con protagonisti noti chef. Un centinaio di dipendenti, fra diretti e indiretti, rapporti consolidati col caseificio "Colonne" di Castel Volturno ma anche col Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, gli imprenditori annunciano una spinta verso l'internazionalizzazione con aperture programmate in Medioriente e in Nord America.

Un incontro, dunque, per festeggiare il decennale utilizzando anche, come detto, il porta mozzarella in ceramica di Eleit, "Pyxis". Spiega l'ideatrice Titti Galllucci, imprenditrice del design e del settore della valorizzazione del patrimonio culturale: "Siamo impegnati, anche in collaborazione con il 'Caselli-Real Fabbrica di Capodimonte', nella realizzazione di pezzi artigianali in diversi settori e nella gastronomia vogliamo contribuire a raccontare la cucina italiana. Attraverso la creazione di oggetti originali ed esclusivi, vogliamo esplorare l'esaltazione di materie prime tutelate e prodotti tipici creando una sinergia fra tradizione e design per dar vita a nuove esperienze del gusto". (ANSA).