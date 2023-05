Contest per scegliere il nome della nuova pizza di Franco Pepe

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - E' stata accolta con entusiasmo la nuova pizza presentata, nello stand di Sorì, dall'artigiano pizzaiolo Franco Pepe, durante l'ultima edizione della Fiera TuttoFood di Milano.

Ora i fratelli Antonello e Gaetano Sorrentino, rispettivamente Ceo e Co-Owner della Sorì, azienda di prodotti caseari dell'Alto casertano dal 1868, lanciano un contest: "Chiediamo al pubblico di indicare un nome per la nuova nata; quello che sarà scelto garantirà al suo autore una fornitura di nostri prodotti: dal Fior di latte Appennino Campano alla Mozzarella di bufala, dalla Ricotta alla Burrata." Com'è realizzata la nuova pizza? Ecco gli ingredienti: Fior di latte affumicato dell'Appennino Campano della Sorì e suino nero casertano su cui, a fine cottura, vengono adagiati i pomodorini confit assieme ad una spolverata del profumatissimo origano del Matese.

Tutte eccellenze casertane. E non poteva essere diversamente, considerato l'impegno che Franco Pepe infonde nel suo lavoro per esaltare i prodotti del territorio.

Per partecipare al concorso, basterà inviare, entro il 31 maggio, una mail con i propri dati e il nome da dare alla Pizza, all'indirizzo sori@soritalia.com (ANSA).